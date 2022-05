Soleil Sorge, gelo al selfie con fan/ “Perché dal vivo così brutta?“. Il video è virale

Grande fratello vip 6, Soleil Sorge criticata sull’aspetto fisico da un sedicente fan

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 diventando un’intima complice con Alex Belli al Grande fratello vip 6, oltre la promessa di nozze che vincola l’attore alla modella venezuelana Delia Duran, e ora Soleil Sorge torna a far parlare di sé, in quanto tanto amata quanto odiata dal pubblico come personaggio tv. Soleil Sorge, attualmente giudice speciale a La pupa e il secchione (format condotto da Barbara D’Urso) è in queste ore al centro dell’attenzione mediatica per essere stata intrattenuta da un fan fake per un selfie di gruppo condiviso con altri sostenitori della ormai ex Grande fratello vip 6. “Posso dirti una cosa? Ma perché dal vivo sei così brutta?“, ha così incalzato Soleil, il sedicente fan, rivelandosi quindi un falso supporter dopo aver chiesto alla modella italo-americana un selfie con l’intento di umiliare pubblicamente quest’ultima. Ma la modella nord-americana non ha lesinato una pronta replica a sua difesa, con il suo inconfondibile savoir fair.

Raffaello Tonon innamorato di Luca Onestini?/ Gesto di Soleil Sorge insinua il dubbio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒓𝒎𝒂𝒏𝒅𝒐 𝑪𝒐𝒊𝒓𝒐 𝑺𝒂𝒏𝒄𝒉𝒆𝒛 (@armandosanchezofficial)

Leggo commenti su un tipo che ieri mi ha chiesto come mai fossi “così brutta” come se con tutto quello che si ha dentro, ad una donna dovesse realmente importare della bellezza esteriore.. LOLL try again. #bellidentroisbetter Lulù reagisce alle parole di Alex Belli/ Clarissa interviene e difende sua sorella — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) May 1, 2022

Soleil Sorge replica al bodyshaming dal vivo, dopo il Grande fratello vip 6

In replica all’affronto dal vivo subito dal sedicente fan, che all’occorrenza ha filmato l’incontro con Soleil Sorge (una finta giornalista? lei replica) per poi criticarla pubblicamente sull’aspetto fisico, Soleil Sorge ha così replicato, con sarcasmo: “Eh, perché non ho le luci giuste“. Questo al momento dell’accaduto, dopodiché Soleil Sorge ha voluto commentare il bodyshaming subito dal vivo in un post condiviso su Twitter, con testuali dichiarazioni: “Leggo commenti su un tipo che ieri mi ha chiesto come mai fossi “così brutta” come se con tutto che si ha dentro, ad una donna dovesse realmente importare della bellezza esteriore. LOL try again“.

Alex Belli e Delia Duran "Figlio? Pensiamo alla fecondazione assistita"/ "Un aiuto…"

Insomma, la risposta di Soleil Sorge è all’affondo del bodyshaming, in nome e per conto della bellezza di ogni donna, che non si riduce al solo gradevole aspetto estetico e che si estende alla bellezza interiore, alle passioni, alla vita che contraddistinguono ogni donna. Non a caso la replica dell’ex Grande fratello vip 6 al bodyshaming subito fa ora incetta di like, condivisioni e commenti di supporto per la nord-americana.











© RIPRODUZIONE RISERVATA