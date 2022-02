Soleil Sorge gelosa di Alex Belli: “Non sei coinvolto da me”/ “Non ce la faccio a…”

Soleil Sorge si lascia andare ad uno sfogo con Alex Belli che ha accolto a braccia aperte quando è rientrato nella casa del Grande Fratello Vip. L’influencer sperava di ritrovare con lui il rapporto di complicità che hanno avuto nei primi tre mesi del reality, ma la presenza di Delia Duran ha allontanato Belli che sta trascorrendo la maggior parte del suo tempo con la modella venezuelana. “Non sei presente e non sei coinvolto da me. Ti stai frenando tantissimo, non ti vedo coinvolto come lo eri prima“, ha esordito la Sorge.

Soleil ha spiegato di non riconoscere l’Alex con cui ha trascorso in totale complicità i primi tre mesi e non nasconde di avere dubbi su chi sia realmente il Belli. “Tu prima dicevi di essere vero e a questo punto non lo eri, se rientrato cambi completamente. Tu non sei coerente come lo eri. Il nostro rapporto ora è totalmente fake. Ti stai frenando quindi non stai risolvendo nulla non essendo te stesso. Se fosse vero, la realtà è che quello che eri prima sarebbe dovuto rimanere identico”, ha aggiunto l’influencer.

Soleil Sorge chiude con Alex Belli? Il confronto

Nonostante la presenza di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge sperava di poter trascorrere più tempo con Alex Belli divertendosi come facevano durante la prima parte del reality. L’Alex che si è ritrovata di fronte, però, non è quello che si aspettava e Soleil tira fuori il proprio malcontento. “Non abbiamo lo stesso rapporto di prima io e te. Sì quando ci siamo rivisti ieri sera ok, l’abbraccio e tutto, perché non ci siamo trattenuti. Io non ce la faccio a trattenermi ora e vivere cose calibrate. Preferisco vivere o tutto o nulla. Tu mi chiedi di calibrarmi e non posso”, ha ammesso la Sorge.

Di fronte alla volontè di Alex di non fare del male Delia e di darle la tranquillità di cui ha bisogno per affrontare le ultime settimane nella casa, Soleil ha concluso così: “Vuoi che Delia sia tranquilla? Ok allora chiudi con me, è l’unica soluzione fidati”. Tra Alex e Solei, dunque, l’amicizia finirà?

LO SAPEVO CHE SOLEIL AVREBBE FATTO UNA SCENATA DI GELOSIA✈️✈️✈️#gfvip #jeru pic.twitter.com/MLpeKEUPMv — Il Tuttologo (@NLutto) February 16, 2022

Soleil: "Lo vedo che ti freni con me sopratutto quando c'è Delia e ci sta ma è FALSO" 🥶#gfvip #jeru pic.twitter.com/Dnh2lzk77f — Il Tuttologo (@NLutto) February 16, 2022





