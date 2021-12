Soleil Sorge gelosa di Alex con Lulù/ “Te lo sei baciato abbastanza, vai da Manuel!”

Soleil Sorge gelosa di Alex Belli? Durante un momento di relax, tutti i Vipponi si sono ritrovati attorno al tavolo a chiacchierare e l’attenzione si è spostata in particolare sulla bellezza delle principesse Selassié, ed in particolare della giovane e fragile Lulù. “Mi piace tantissimo Lulù quando ormai leggiamo il suo viso e le sue smorfie e come ti guarda…”, ha commentato l’attore divertito. A raggiungerlo è stata la Princess che lo ha abbracciato scambiandosi dei baci innocenti in guancia. Soleil di fronte alle coccole reciproche ed agli scambi di tenerezza tra Lulù ed Alex ha mostrato uno sguardo infastidito ma ha poi preferito inizialmente far finta di nulla.

Nel frattempo, Lulù ha continuato a coccolare Alex, carezzandogli barba e capelli. “Tu hai un’energia pazzesca”, ha commentato rilassato il bell’attore, mentre al loro fianco Soleil osservava la scena silenziosamente. Quando però le coccole si sono spinte oltre, la Sorge imbarazzata si è limitata a commentare: “No, ma ho capito…”, accennando ad un sorriso di circostanza.

Soleil Sorge pazza di gelosia per le coccole tra Alex e Lulù

All’improvviso però, quando ormai non è riuscita a trattenere la sua gelosia, Soleil Sorge si è rivolta a Lulù commentando: “Non toccare quel muscolo!”, in riferimento all’amico speciale Alex Belli, senza neppure guardare in viso la Princess. “Mi accontento di questi”, ha commentato ingenuamente la Selassié, toccando i pettorali di Belli.

Mentre Soleil continuava a tenere sotto controllo i due amici sempre più vicini, Lulù ha domandato ad Alex in massaggio, continuando con le coccole, fino a scatenare nuovamente la Sorge: “Dai, basta te lo sei baciato abbastanza, vai a baciare Manuel su, hai i suoi amici? Vai da loro”, allontanando con la mano la Princess dall’attore. “Ma lui non è un mio amico, è un fratellone mattacchione”, ha replicato teneramente la Selassié, mentre la sorella Jessica prendeva in giro Soleil per la sua gelosia, divertendo anche Alex per la sua reazione. Clicca qui per il video

