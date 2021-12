Soleil Sorge/ Gf Vip, storia infinita con Alex Belli: una lettera complica tutto

Soleil Sorge continua a fare parlare di sé nella casa del Grande Fratello Vip: da un lato per le continue liti con i coinquilini (l’ultima in cui si è scagliata contro Sophie Codegoni), dall’altro per il rapporto instaurato con Alex Belli. Proprio di questo ci sarà a lungo da parlare nella puntata in programma venerdì 10 dicembre. Nelle scorse ore, infatti, sembra che la coppia sia arrivata ad un punto di svolta.

Delia Duran ha tradito Alex Belli?/ Vendetta o nuovo amore? I sospetti "Tutto finto"

L’attore ha scritto un messaggio all’influencer, in cui rivela che se nell’ultima puntata la moglie Delia Duran si fosse presentata, avrebbe scelto probabilmente di abbandonare la casa più spiata d’Italia per tornare alla normalità. Un gesto che non ha per nulla convinto l’ex volto di Uomini e Donne. “Non mi soddisfa la letterina di Babbo Natale, il voto è appena sufficiente. È banale, ci sono soltanto cose già dette”, ha commentato. Non sembra dunque avere intenzione di lasciare andare così facilmente la sua preda.

Sophie Codegoni vs Soleil Sorge/ Lite in diretta e Cipriani sbotta: "Io sono stufa!"

Soleil Sorge protagonista della scorsa puntata del Gf Vip

Lo scorso lunedì 6 dicembre è andata in onda la venticinquesima puntata del Grande Fratello vip, come sempre ricca di emozioni e di clamorosi colpi di scena. Anche questa volta tra i protagonisti è spiccata Soleil Sorge. Il suo percorso all’interno della casa è tra i più seguiti e avvincenti, visto anche il suo coinvolgimento in diverse diatribe. In particolare, da diverse settimane viene continuamente chiamata in causa in merito al rapporto controverso con Alex Belli.

In questa occasione l’inquilina è stata coinvolta in un nuovo confronto, con Aldo Montano. Il motivo risale al sabato della settimana precedente; durante una festa organizzata dalla produzione i due hanno avuto modo di confrontarsi in maniera piuttosto diretta. Nello specifico, Soleil Sorge ha pizzicato il campione olimpico sul suo modo di comportarsi all’interno del programma. L’influencer ha sottolineato il suo essere spesso neutrale in riferimento alle discussioni e agli scontri che caratterizzano le puntate. Dal canto suo, l’atleta ha specificato che il suo atteggiamento è semplicemente dettato dalla volontà di non immischiarsi in controversie altrui, preferendo un altro genere di percorso. Alfonso Signorini ha deciso di metterli nuovamente a confronto, riproponendo la questione dei giorni precedenti e cercando di alimentare il dibattito, non trovando però una risposta esaustiva da parte dei due concorrenti.

Alex Belli, dedica canzone a Soleil Sorge/ “L’imponderabile”, lei commossa “è meravigliosa…”

Soleil Sorge, il rapporto con Alex Belli

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip c’è stata nuovamente occasione anche per parlare dell’intrigo tra Soleil Sorge e Alex Belli. La ragazza lo ha infatti raggiunto in confessionale per ricevere una comunicazione direttamente dall’attore. Quest’ultimo ha nuovamente palesato le difficoltà che sta affrontando, confessando di pensare seriamente ad abbandonare il programma. Lei è stata di poche parole, ma sono bastati pochi sguardi per far desisterlo dal suo intento. Dopo la puntata l’ex volto di Uomini e Donne si è resa protagonista di nuovi momenti di forte vicinanza con il coinquilino. I due sono stati visti a letto insieme cimentarsi in effusioni piuttosto romantiche e dolci, segno che qualcosa tra i due continua a crescere inequivocabilmente. Per le prossime puntate molti si aspettano una presa di posizione.

Al momento delle nomination la Sorge ha invece scelto di fare il nome di Miriana, dal suo punto di vista dimostratasi troppo incoerente nelle ultime discussioni. Il verdetto sui nominati della serata, tuttavia, ha rivelato che proprio l’influencer dovrà nuovamente affrontare il rischio eliminazione insieme ad altri 5 concorrenti. Visto il forte apprezzamento del pubblico però non sarà per lei difficile superare anche questa volta la nomination a suo carico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA