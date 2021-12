Soleil Sorge “Gianmaria get the f*ck off non entrare mai più qui”/ Tensioni al GF Vip

Una settimana difficile per Soleil Sorge che in questa settimana ha dovuto fare i conti con l’addio di Alex Belli dalla casa del Grande Fratello Vip 2021 e con la sua tristezza. Nonostante sia per Soleil un momento no, la ragazza non perde occasione di provocare il suo ex fidanzato Gianmaria Antinolfi. L’ultimo battibecco tra i due è avvenuto perché la Sorge entrando in camera sua e di Davide Silvestri ha trovato i due ragazzi intenti a parlare in tranquillità.

Soleil non ha gradito la presenza di Gianmaria Antinolfi in camera sua e a chiesto, senza troppa gentilezza, ai due di abbandonare la stanza dicendo: “Mille posti in casa, veramente, nono. Get the fu*ck off ” e riferendosi a Gianmaria ha sentenziato: “Porta via la tua energia negativa da qui” continuando con il suo monologo “Per favore Davide e Gianmaria, nel rispetto anche di rispettare il fatto che sia anche la mia stanza”. Davide ha provato a far capire alla ragazza di non avere voglia di spostarsi dicendo a Soleil: “Dai stiamo parlando di una cosa”.

Gianmaria Antinolfi ha interrotto le parole di Soleil Sorge dicendo al suo compagno: “Dai, andiamo da un’altra parte. Proprio la voce mi da già talmente fastidio” e si sono alzati e usciti dalla stanza insieme alla ragazza che prima di chiudere la porta ha ribadito all’imprenditore napoletano: “Non entrare mai più qui dentro”.

Il comportamento di Soleil Sorge ha infastidito anche il pubblico da casa che non approva il suo modo di fare arrogante nei confronti di Gianmaria e ha notato come la sua camera sia anche quella di Davide che ha il diritto di portare chi vuole all’interno, alcuni utenti hanno commentato: “È una delle stanze del GF, ovvero uno spazio dove tutti i partecipanti possono accedervi. Capisco però la scelta di Gianmaria e Davide, meglio andarsene che discutere con una in cerca di liti in ogni momento”. Anche Gianmaria, confidandosi con alcuni compagni ha giudicato il comportamento di Soleil molto infantile definendola maleducata.

