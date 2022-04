Soleil Sorge giornalista fake? / “Davanti a un bivio”, “Ho dovuto decidere”

Grande fratello vip 6, Soleil Sorge torna a raccontarsi: la replica alle accuse sul giornalismo

Ha appassionato i fedeli telespettatori di Canale 5 coprendo il ruolo di terza incomoda nella Casa del Grande fratello vip 6 tra i due promessi sposi, Alex Belli e Delia Duran, e in queste ore Soleil Sorge la modella italo-americana torna a rilasciare delle importanti dichiarazioni a margine del suo reality dei vipponi, in un’intervista concessa a Fanpage. Nel suo intervento a mezzo stampa, la modella dalle origini nord-americana replica in particolare a chiunque la tacci di essersi spacciata per giornalista pubblicista nel video di presentazione registrato per il Grande fratello vip 6, che l’ha vista protagonista su Canale 5. Nel suo intervento di replica alle accuse che la tacciano, quindi, di aver mentito alla produzione Mediaset rispetto al suo cv, Soleil tiene a riferire di aver esercitato la professione di giornalista finché non le si è presentato dinanzi un bivio, ovvero la scelta tra la professione nel settore giornalistico e le collaborazioni con i brand, dal momento la pubblicità non è ammessa dall’ordine dei giornalisti

“Era un mio sogno quello di diventare professionista. Dal momento in cui ho iniziato a lavorare per delle testate e anche la AS Roma, mi sono trovata davanti a un bivio: proseguire nel classico percorso -fa sapere testualmente nell’intervento a mezzo stampa-, oppure lavorare con la mia immagine collaborando con dei brand, cosa quest’ultima che il giornalismo ti impedisce perché in conflitto con la professione. Davanti a questa scelta ho dovuto decidere. Nonostante il giornalismo e la scrittura restino la mia passione, ho pensato che il mio modello di comunicazione potesse essere diverso.”.

Nel suo intervento post-Grande fratello vip 6, inoltre, Soleil Sorge non lesina dichiarazioni neanche sul conto delle sue aspirazioni più grandi in campo lavorativo, che nutre in prospettiva del futuro. Fa in particolare sapere di sognare un impegno lavorativo in qualità di conduttrice tv, questo mentre lei copre il ruolo di opinionista a bordo campo a La pupa e il secchione 2022 e potrebbe debuttare nel medesimo ruolo al prossimo Grande fratello vip 7. “È sempre stato il mio sogno nel cassetto, dagli studi alle prove in cameretta, a condurre per i miei peluche, fino alle esperienze da moderatrice di questi ultimi anni. In realtà me lo auguro, non vedrei l’ora.”, fa sapere sul ruolo di conduttrice, che sogna da sempre.

