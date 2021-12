Soleil Sorge ha bestemmiato al Gf Vip?/ Filippo Nardi: “Altri squalificati per meno…”

Soleil Sorge ha bestemmiato al Grande Fratello Vip 2021? È il nuovo caso per il quale è finita al centro delle polemiche. Sullo sfondo resta la “chimica artistica” con Alex Belli e il triangolo con Delia Duran, così come lo scontro con Sophie Codegoni, questo almeno per quanto riguarda quel che accade all’interno della Casa più spiata d’Italia. Ma all’esterno si discute di una presunta bestemmia pronunciata dall’influencer in inglese. Come noto, in caso di bestemmia si viene squalificati dal reality, così è stato in passato. Potrebbe essere o non essere questo il caso, visto che Soleil Sorge ha esclamato: «Oh my f***ing God». Sono parole che ha pronunciato al termine di una puntata molto tesa.

Madre Sophie Codegoni vs Soleil Sorge/ "Nella vita vanno avanti i bulli..."

Sul web ci si divide tra chi ricorda che Denis Dosio è stato espulso per una bestemmia in dialetto, e quindi chiede lo stesso trattamento per Soleil, e chi ricorda che in America non esistono le bestemmie, quindi l’espressione usata dalla giovane non andrebbe definita tale. C’è anche chi tira in ballo la squalifica di Stefano Bettarini: «Tutte le persone che dicono che la bestemmia di soleil è uno slang americano, ma il madoska di Bettarini allora cos’era?».

Delia Duran e Carlo Cuozzo insieme? L'ex di lui smonta: "Tutto finto"/ "Mi ha detto…"

Soleil Sorge, scoppia il bestemmia-gate al Gf Vip?

Sul bestemmia-gate che vede protagonista Soleil Sorge è intervenuto un ex concorrente del Grande Fratello (anche Vip). Si tratta di Filippo Nardi, che sui social ha fornito la sua interpretazione e quindi il suo commento della vicenda. «Da madrelingua inglese mi sento in dovere di tradurre una frase della signorina Soleil (detta Nuvoleil) visto che nell’edizione precedente persone sono state squalificate per molto meno: “oh my fu..ng God!” = “oh mio fott.to Dio!” A me sembra una bestemmia (anche se detto in inglese) Voi cosa ne pensate? (scommetto che non succederà nulla)», ha scritto l’ex gieffino su Instagram.

Manuel Bortuzzo a Lulù Selassiè: "Appena esci ti sequestro"/ La proposta hot post GF

Va pure evidenziato che quest’anno Alfonso Signorini ha adottato un nuovo “registro” riguardo la condotta dei concorrenti, ma le bestemmie fanno eccezione. Quindi, decisiva sarà l’interpretazione che verrà data dalla produzione del reality. In molti sui social però sospettano che si andrà oltre per non squalificare la concorrente.





© RIPRODUZIONE RISERVATA