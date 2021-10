Soleil Sorge ha un fidanzato misterioso fuori dal GF Vip?/ “C’è una persona di cui sono innamoratissima”

Soleil Sorge: dice la sua su Sophie Codegoni

Soleil Sorge si conferma una delle concorrenti più discusse ma anche più amate del Grande Fratello Vip. L’influencer ha vinto il televoto con il 51% dei voti e ha nominato Carmen Russo, dicendo che è una concorrente forte che sicuramente manderà a casa qualcuno. Dentro la casa Soleil Sorge viene sempre coinvolta quando c’è di mezzo la coppia Gianmaria-Sophie, perché la modella non è convinta di questa storia, la Codegoni è una contraddizione costante e Adinolfi è un perenne indeciso. La modella è convinta che sia una relazione solo di facciata, in realtà tra i due non c’è sentimento. “Sembra più presa di me che di Gianmaria”, ha detto la ragazza parlando dell’ex tronista insieme ad Alex Belli. L’attore e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno tolto legato, ma hanno anche chiarito il loro rapporto, ritenendosi semplicemente compagni di viaggio e di gioco

Soleil Sorge non sta benissimo, sta assumendo antistaminici per un’allergia e a quanto pare i medicinali l’hanno messa ko. Inoltre l’influencer soffre molto perché all’esterno non arriva nessun segnale dalla persona che in questo momento ha rapito il suo cuore. Secondo Giucas Casella, il messaggio arrivato con il drone è destinato proprio a Soleil: “C’è una persona di cui sono innamoratissima. Non verrebbe mai qui, non è lui è impossibile”, ha confessato, senza però svelare l’identità del fortunato uomo. Questa sera nel nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip Soleil Sorge riceverà notizie dall’innamorato misterioso o come ha detto lei resterà nell’ombra? Per quanto riguarda il drone è già noto che si è trattato di un messaggio di Delia Duran al marito Alex Belli.

