Soleil Sorge “Ho avuto due relazioni contemporaneamente”/ “Per sette mesi stavo…”

Confessioni piccanti quelle di Soleil Sorge al Grande Fratello Vip. L’influencer è tornata a parlare del rapporto con Alex Belli, della persona che ama fuori e di una relazione avuta con due persone contemporaneamente. Le varie rivelazioni sono nate proprio parlando di Alex e di come non abbia mai pensato ad andare oltre con lui: “Io devo sentirmi unita con lui, l’unica per un uomo. L’idea che a lui possa piacere un’altra donna mi disgusta proprio. Perché poi perdi la stima per lui, il rispetto… con Alex è sempre stata una questione sempre di vicinanza umana e di amicizia, senza alcun tipo di interesse. Da parte mia almeno. Sono stata sempre io a cercare di fargli rispettare e tutelare il suo matrimonio ancor più di come lo facesse lui.”, ha spiegato Soleil, ammettendo inoltre che “se io non fossi stata innamorata, o con un’altra persona in mente, sicuramente ci sarebbe stata attrazione più…”

Soleil Sorge, confessione piccante al GF Vip: “Ho avuto due relazioni contemporaneamente”

Soleil Sorge fuori è innamorata di Carlo, di cui è tornata a parlare proprio oggi nella Casa del Grande Fratello Vip: “[…] io ho un’altra persona fuori di cui sono innamorata. – spiegando che – non posso dire che è il mio fidanzato ma mi sono innamorata persa di questa persona in un periodo così breve…”. A questo punto, Soleil ha ammesso di aver avuto contemporaneamente due uomini: “Io ho avuto nella mia vita due relazioni contemporaneamente, l’ho vissuta questa cosa. Ho iniziato a frequentare un ragazzo e nel frattempo con un mio amico si è iniziata a creare questa cosa proprio dove mi stavo innamorando. Ero realmente innamorata di entrambi. Si è creato l’uomo perfetto in due. Uno mi completava una cosa uno l’altra. Per sette mesi è andata avanti finché non mi sono impostata di decidere. Uno lo sapeva, l’altro no. Alla fine l’ho detto anche a lui e sono rimasta con quello che non lo sapeva. Per decidere comunque ho rinunciato a qualcosa. È stata una lezione anche quella, ho imparato tanto.”, ha poi concluso.

