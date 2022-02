Soleil Sorge: “Ho dato il primo bacio ad una donna”/ Miriana Trevisan commenta e…

Soleil Sorge è stata una delle protagonista indiscusse della quarantatreesima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Con il bacio a Delia Duran e la lite con Alex Belli, l’influencer è stata al centro delle discussioni per tutta la prima parte della puntata. Sul bacio dato a Delia, la Sorge ha spiegato così il motivo per cui l’ha fatto: “Perché io le dicevo: ‘Hai delle brutte vibrazioni’, le dicevo liberatene liberatene, e lei mi diceva: ‘Sì, me ne voglio liberare’. Quindi l’ho tirata, lei mi si è buttata sopra e ci siamo baciate, così è successo. Sì, lei ha provato a baciarmi e io mi sono detta ‘ok se è questo che vuoi ok ci sto’. Poi dopo le ho detto se si sentisse meglio”.

Dopo la diretta con Alfonso Signorini, mentre cenevano, alcuni concorrenti hanno ripercorso tutti gli argomenti affrontati in puntata. Tra questi non poteva mancare un commento sul bacio tra Soleil e Delia. La Sorge, così, si è lasciata andare ad una rivelazione inedita.

Soleil Sorge e il primo bacio ad una donna

Quello dato a Delia Duran non è stato il primo bacio con una donna per Soleil Sorge. A rivelarlo è stata l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne agli altri concorrenti. “Avevi mai dato un bacio ad una donna?”, ha chiesto Miriana Trevisan “Ah certo. In realtà forse il mio primo bacio è stato proprio con una donna” è stata la risposta di Soleil a cui Miriana ha risposta nuovamente – “Ah vabbè, da ragazzine piccole ci sta…”.

Il racconto di Soleil è stato immortalato dai fan che hanno pubblicato il video su Twitter. Dopo l’uscita di Alex Belli, nella casa, il clima appare più sereno tra Delia Duran e Soleil che, tuttavia, sta trascorrendo la maggior parte del tempo con le altre ragazze della casa.

N: hai mai baciato una donna

Soleil: Sii certo, il mio primo bacio l ho dato ad una donna Soleie ammette, non ditelo ad alfonso perché potrebbe bacchettarla #gfvip #solearmy pic.twitter.com/jF8cV44ygy — CIAUUU (@Soleilcentrica) February 22, 2022

