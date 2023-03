Soleil Sorge/ “Ho sempre voluto essere mamma, ne vorrei cinque”

Solei Sorge: il rapporto con la madre Wendy Kay e il padre

Soleil Sorge: dal debutto ad Uomini e Donne al grande successo al Grande Fratello Vip. La influencer torna ospite di Silvia Toffanin a Verissimo per raccontarsi a cuore aperto. Dal rapporto speciale con la madre Wendy Kay di cui ha detto: “è la mia migliore amica, è colei che mi ha insegnato la forza, l’amore, la spiritualità, è tutto per me. È l’amore della mia vita. Una mamma grandiosa, non potevo chiederne una migliore. Dopo un distacco adolescenziale, ho realizzato quanto è importante la presenza dei genitori e quanto ne volessi sempre di più, perché non si sa mai quando si può perdere. Questo è molto brutto”. Non solo, la Sorge si è soffermata proprio negli studi di Verissimo a parlare del cancro contro cui sta lottando la madre: “”nel caso di mia madre, noi siamo stati messi alla prova più volte dalla vita perché ha avuto per ben due volte il cancro al seno. E quando parlo di forza, parlo anche della tenacia con cui l’ho vista affrontare questa malattia e sconfiggerla senza esitare un momento”.

La Sorge ha poi parlato del padre: “nei primi anni della mia vita, non pensavo potessimo andare così d’accordo perché abbiamo due caratteri molto diversi. Oggi è uno dei miei migliori amici. Non vedo l’ora di chiamarlo per raccontargli le cose, lo consulto su ogni mia scelta, cerco di passare più tempo possibile con lui. È un altro grandissimo amore della mia vita, oltre a mia madre, è colui che mi ha insegnato la passione per il viaggio, i valori familiari, la determinazione, mi ha insegnato che di necessità si fa virtù”.

Solei Sorge e i progetti per il futuro

Soleil Sorge ha importanti sogni nel cassetto per il suo futuro e tra questi c’è anche quello di diventare mamma. “Adorerei avere figli, ho sempre voluto essere mamma, ne vorrei cinque” – ha confessato la Sorge che ha proseguito dicendo – “adesso non mi sposerà più nessuno. La mia vita non mi permette in questo momento di averne. Quando si hanno dei figli, bisogna dedicargli tanto tempo e soprattutto tanta intenzione. Io ho aspettato di crescere e sentirmi realmente una donna. Ho voluto aspettare di sentirmi pronta. Ad oggi penso che potrei esserlo, però purtroppo manca il fattore tempo, la persona e il momento. Non ora, ma in futuro ne vorrò”.

La influencer guardando al passato ha parlato della sua avventura a Uomini e Donne: “dopo una storia durata due anni, credevo di non trovare più l’amore. Non trovavo più nessuno che mi facesse emozionare. Andai lì titubante di poter trovare l’amore. Ne ho trovati addirittura due. È un programma che mi ha ricordato di lasciarsi sempre sorprendere dal destino. A Uomini e Donne ho ricevuto per la prima volta, la fascia della stron*a televisivamente”. Poi è arrivato il GF VIP: “una delle esperienze più forti fatte nella sua vita. È stato un viaggio dentro me stessa. Stare chiusa tra quelle mura, con così tante montagne russe giornaliere, puntate strazianti, clip infinite, non sapevi mai quando ci sarebbe stato il prossimo confronto dietro l’angolo, mi ha portato dentro di me, mi ha fatto riflettere e conoscermi meglio. E credo che mi abbia fatto anche conoscere al pubblico, in modo diverso e più profondo. E poi è stato divertentissimo”.











