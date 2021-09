Soleil Sorge, ho un fidanzato “potrebbe essere l’uomo della mia vita”/ Rivelazioni choc al GF Vip 2021

Soleil Sorge fa ancora parla di sé, soprattutto per la crisi isterica avuta dopo la messa in onda del filmato di Gianmaria Antinolfi in cui bisbiglia a Miriana Trevisan “Neanche suo padre la voleva in casa” riferendosi a Soleil, mentre a Sophie Codegoni ha confessato un particolare intimo della loro relazione “Dopo un mese mi ha richiamato. Si è fatta scop***e più volte”, dopo queste dichiarazioni Soleil ha attaccato verbalmente Antinolfi dicendogli: “Non ho intenzione di umiliarti, ma sono davvero ferita, non devi permetterti di parlare di mio padre”.

Questa scena ha ricordato al pubblico da casa la scena recitata da Rosalinda durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, in molti hanno inoltre notato come durante il suo sfogo la vippona abbia trovato il modo di sistemarsi il vestito in modo da mostrare le gambe. Che questa scenata sia stata fatta per far alzare gli ascolti da casa? Da casa lo show fatto da Soleil nei confronti di Gianmaria Antinolfi è stato ritenuto patetico, alcuni hanno definito la scena come tragicomica, messa in atto dalla donna, soprattutto per avere un momento di vittimismo.

Ieri Soleil Sorge ha cercato di rilassarsi e durante un momento di relax Francesca, Soleil e Nicola si sono confidati tra di loro. Soleil ha raccontato di sentire un forte istinto di maternità, la ragazza ha spiegato che in famiglia, nonostante la separazione dei suoi genitori, ha sempre avuto degli esempi di grande amore e che le piacerebbe poter avere lo stesso per lei stessa, la ragazza ha detto: “come donna mi sentirei in grado di prendermi cura di un bambino”. Soleil ha anche raccontato ai suoi compagni di aver conosciuto una persona poco prima del suo ingresso nel reality e che la reclusione in casa le faccia pensare molto a questo uomo “questa persona ha messo in dubbio tutto, vedo tanto rispetto. Potrebbe veramente essere l’uomo della mia vita”.

Non solo dichiarazioni amorose, Soleil Sorge si è lasciata andare anche a sentimenti di vendetta, il suo augurio a Gianmaria Antinolfi è quello di uscire questa sera, proprio alla luce di quanto accaduto nella scorsa puntata. Nell’attacco non sono mancati gli attacchi alle principesse Selassié: “Jessica è una rosicona ma Clarissa… viene fuori la tua falsità e non mi chiedi neanche scusa”. Se Antinolfi dovesse lasciare la casa questa sera per Soleil sarebbe sicuramente una liberazione e potrebbe godersi la sua avventura senza subire le pressioni verbali del suo ex, e magari riacquistare la simpatia del pubblico persa dopo la scorsa puntata.



