Soleil Sorge, i rapporti con il padre Paolo Sorge?/ “Abbiamo caratteri diversi e..”

Grande Fratello vip, Soleil Sorge si sbottona sui rapporti con il padre Paolo Sorge: l’intervista

É best-seller #1 nella classifica “Televisione” dei libri più venduti su Amazon Italian, e intanto, nel mezzo della promozione de il manuale della stronza, Soleil Sorge definisce i rapporti con il padre. Classe 1994, nata dall’amore dell’istruttrice di yoga americana Wendy Kay e l’imprenditore italiano Paolo Sorge, sin dall’età di tre anni quando i genitori si separavano, Soleil Sorge cominciava a fare la spola tra Avezzano (Abruzzo) e la terra natale, Los Angeles. In replica alle domande nella nuova intervista concessa a Fanpage, la modella italo americana e scrittrice al debutto de Il manuale della stronza, oggi, si sbottona sui rapporti intercorrenti con il padre, senza nascondere quanto il familiare si sia rivelato una gran bella scoperta dal punto di vista sentimentale, negli anni. Questo, al di là della separazione tra i genitori, che per certi versi ha segnato un dolore nella vita, per lei.

“Nei primi anni della mia vita, non pensavo potessimo andare così d’accordo perché abbiamo due caratteri molto diversi- fa sapere la modella italo-americana, alludendo al legame che la tiene vincolata al padre-. Oggi è uno dei miei migliori amici. Non vedo l’ora di chiamarlo per raccontargli le cose, lo consulto su ogni mia scelta, cerco di passare più tempo possibile con lui”. Ma non solo.

Soleil Sorge ha ereditato diverse peculiarità della figura paterna

Perché, tra le altre dichiarazioni, dopo essersi gettata alle spalle il triangolo amoroso condiviso con i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran – da concorrenti – al Grande Fratello vip 6, poi aggiunge su Paolo Sorge: “È un altro grandissimo amore della mia vita, oltre a mia madre, è colui che mi ha insegnato la passione per il viaggio, i valori familiari, la determinazione, mi ha insegnato che di necessità si fa virtù”. Insomma, la attuale conduttrice del web format parallelo del Grande Fratello vip 2022 in corso, il GF VIP PARTY, non nasconde di aver ereditato diverse peculiarità della figura paterna, che lei annovera tra i più grandi amori della sua vita.

