Soleil Sorge, Il manuale della stronza sbanca/Batte Tina Cipollari tra i libri Amazon

Grande Fratello vip 6: Soleil Sorge conquista il vertice della Top 5 Televisione su Amazon, tra i libri best-seller

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il suo Grande Fratello vip 6, dove ha condiviso il triangolo con i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran, e ora Soleil Sorge debutta come scrittrice best-seller su Amazon. Reduce dal rilascio de Il manuale della stronza, il libro che la vede debuttare come scrittrice il 15 novembre 2022, con il rilascio nelle librerie e sulle piattaforme digitali, Soleil Sorge conquista in queste ore il vertice della classifica dei libri che registrano il più alto numero di vendita su Amazon Italia. Ebbene sì, Il manuale della stronza si aggiudica il vertice della Top 5 dei libri facenti parte la classifica “Televisione” di Amazon, un traguardo importante quest’ultimo per la protagonista indiscussa del Grande Fratello vip 6, Soleil Sorge, che oltre il fortunato debutto di scrittrice si impone oggi come conduttrice al timone del web format parallelo del Grande Fratello vip 2022 in corso, il GF vip party, che la vede lavorare in tandem con il collega, Pierpaolo Pretelli.

Innamorata e realizzata dopo Uomini e donne e il Grande Fratello vip

Dietro a Soleil Sorge, al secondo posto nella stessa classifica habemus “Friends, amanti e la cosa terribile”. Terzo podio per “Calendario per l’avvento delle ragazze”, quarto posto invece per l’altra storica protagonista di Uomini e donne, Tina Cipollari, con il libro “Piume di struzzo”. Proprio come Soleil Sorge Tina Cipollari ha preso parte al parterre del dating-show di Maria De Filippi, un ruolo quello di opinionista che quest’ultima copre da anni a Uomini e donne. Mentre Soleil Sorge prendeva parte del parterre del corteggiatrici pretendenti al trono, nel 2017, per Luca Onestini, fino a diventare la scelta del tronista. La lovestory tra i due, tuttavia, é naufragata poco dopo.

Al momento Soleil Sorge si direbbe innamorata, così come lei stessa fa sapere in un’intervista concessa a Chi magazine, nel mezzo della promozione di Il manuale della stronza. “Sì, ma non mi faccio vedere”, dichiara la modella italo-americana, incalzata dal giornale di gossip che le chiede se sia innamorata.













