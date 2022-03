Soleil Sorge “Il più stratega? Jessica e Lulù”/ “Ecco perché ho baciato Alex Belli”

Soleil Sorge: “Delia Duran non merita la finale”

Poco prima della finale del Grande Fratello Vip 6, vinta da Jessica Selassié, Soleil Sorge è stata ospitando Gaia Zorzi e Giulia Salemi nell’ultima puntata del “Gf Vip Party”. L’influencer italo-americana, come sempre molto diretta, ha risposto senza peli sulla lingua alle domande di Gaia e Giulia. Secondo Soleil, Delia Duran non meritava la finale, ma anche sulla vincitrice aveva qualche dubbio. La Sorge ha ammesso che avrebbe voluto spegnere le luci della casa e di trovarsi in finale con Davide, Alex e Katia. Alla domanda “Chi è stato il più stratega?”, Soleil ha risposto: “Senza ombra di dubbio Jessica e Lulù che vogliono vincere dall’inizio da quando sono entrate. Hanno fatto di tutto per arrivare alla finale. Quindi sono contenta per loro che ce l’abbiano fatta. Anche Davide”. Nei sei mesi dentro la casa Soleil ha avuto modo di rivalutare Katia Ricciarelli e Sophie Codegoni.

Immancabile qualche domanda sul rapporto di Soleil Sorge con Alex Belli: “I Solex esistono certo ed esisteranno per sempre, fanno parte del percorso al GF Vip e le cose belle è bene ricordarle e tenerle nel cuore. La nostra chimica era talmente intensa, che si vedeva e molti sognavano e speravano in un amore. Anche noi ad un certo punto abbiamo sbandato e capito di non andare oltre”, ha detto l’influencer. Poi ha spiegato perché ha dato il famoso bacio all’attore di Centroventrine, che ha portato poi all’eliminazione di Belli (che ha infranto il regolamento per abbracciare la moglie Delia Duran): “Se gli ho dato un limone è perché in privato di nascosto mi diceva cose importanti e poi davanti a tutti parlava di amicizia. Quindi mi sono detta ‘ok adesso lo bacio e vediamo come si comporta’. Il bacio mi ha dimostrato che lui era preso davvero e che era tutto reale”. Per quanto riguarda la persona più insopportabile di questa edizione, inutile dirlo, Soleil Sorge non ha dubbi: Miriana Trevisan.

