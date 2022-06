Soleil Sorge: il taglio di capelli è choc, dopo L’isola dei famosi/ Le reazioni

L’isola dei famosi 2022, Soleil Sorge rientra in Italia e si concede un nuovo look

Può dirsi la leader imbattuta de L’isola dei famosi 2022, tanto che dopo aver conquistato il titolo di leader per ben 5 volte a L’isola dei famosi 2019 è tornata in Honduras per vincere la prova dell’uomo vitruviano, battendo Luca Daffré, e ora che è rientrata in Italia continua a sorprendere. Si tratta di Soleil Sorge. La modella italo-americana sta godendosi il preludio d’estate 2022 insieme alla madre Wendy Kay, dopo essere rientrata a Roma dall’Honduras, e intanto stupisce i follower su Instagram dando un netto taglio alle trecce con cui ha fatto re-entry a L’isola dei famosi 2022.

Via, quindi, le lunghe trecce bionde, che richiamano lo stile di Elodie in Tribale (new trend su YouTube Italia), per Soleil Sorge. Così come emerge dalle Instagram stories dell’ex naufraga italo-americana, l’ormai ex fiamma di Alex Belli al Grande fratello vip 6 si è concessa un nuovo haircut, che è a detta del web è dall’effetto a dir poco choc!

Il sentiment social al nuovo look di Soleil Sorge

Ebbene sì, dal suo parrucchiere di fiducia Soleil Sorge si è regalata un caschetto in stile anni ’90, che ricorda vagamente i look più storici della reginetta del pop Britney Spears, e le immagini della svolta sono ora virali via social. Rispetto al cambio di look segnato da Soleil Sorge, oltre ai commenti positivi di chi approva, emergono anche critiche piuttosto forti da parte degli internauti. Così come emerge su TikTok, tra gli altri, si legge il seguente attacco di un detrattore al grido di: “Sembra Nino D’Angelo”. E ancora: “Sembra Enzo Paolo Turchi!”.

Ma Soleil Sorge si dice fiera del look Britney Spears style, tanto che esulta tra le stories su Instagram menzionando la hit spearsiana “Oops I did it again” (Oops l’ho fatto di nuovo), per poi ricordare gli anni ’90 a cui rimanda il suo taglio di capelli: “Un flashback degli anni Novanta”.

💥So `90s! #SoleilSorge dà un taglio audace alle trecce. Vi piace il risultato? 👁️ pic.twitter.com/hN84QyGrpI — Serena Granato (@SerenityG_90) June 10, 2022













