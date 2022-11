Soleil Sorge, il tumore per mamma Wendy Kay é tornato/ La reazione

Soleil Sorge si racconta dopo il Grande Fratello vip 6: la cruda verità di mamma Wendy Kay

Ha raggiunto il titolo di best-seller su Amazon Italia, per il volume di vendite del suo libro al debutto di scrittrice e, intanto, Soleil Sorge si lascia andare ad una commossa rivelazione sulla malattia di mamma Wendy Kay. L’occasione che la modella italo-amearicana ha per tornare a raccontarsi é un’intervista intimista, ripresa tra le pagine di un nuovo numero di Diva e donne, in cui la timoniera del GFVIP Party -web format parallelo del Grande Fratello vip 2022- palesa di aver imparato ad accettare che la madre sia malata e che quest’ultima abbia ora una recidiva di un tumore. Nel suo libro, lei lancia l’invito generale a leggere oltre le apparenze e a non giudicare niente e nessuno, quindi neanche Il manuale della stronza, dalla copertina né dal titolo, e ora c’é chi si chiederebbe come faccia lei ad apparire sempre sorridente nonostante i problemi. Come il ritorno del tumore per l’amata madre, con cui in passato la giovane italo-americana prendeva parte al reality tv Pechino Express.

“lo e mamma viviamo in simbiosi- fa sapere Soleil Sorge, zittendo sul nascere le malelingue che la vedrebbero come una figlia cinica, interessata al mero business e non alla costruzione di affetti e relazioni veri -. La prima volta che si è ammalata ero piccola, è stata una sofferenza. Allora mio padre (allude a Paolo Sorge, con cui ha un rapporto molto particolare, ndr) mi aveva detto che la malattia bisogna accettarla e combatterla. È quel che stiamo cercando di fare ora»>.

Wendy Kay combatte ancora: la battaglia condivisa con Soleil Sorge

Insomma, su consiglio del padre Soleil Sorge sceglie di non abbattersi e di guardare con altri occhi la vita e tutte le sue sfumature di colore, così anche il dolore, sotto un altro punto di vista. Per cui l’importante é non sprecare il tempo della vita dandola vinta alla negatività in genere.

In una recente intervista concessa a Verissimo, la modella ha rivelato che la madre ha combattuto due volte un tumore al seno e la battaglia contro il cancro, quindi, non é finita per Wendy Kay: “Credevamo di averlo sconfitto, ma purtroppo mamma ha scoperto che delle cellule cancerogene hanno metastatizzato all’interno delle ossa del bacino, quindi si ritrova a combattere una nuova battaglia”.

Nel frattempo, dopo essersi gettata alle spalle il “triangolo amoroso” condiviso con i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran, al Grande Fratello vip 6, Soleil Sorge si lascia abbracciare dal supporto dei fan, nel mezzo della promozione del suo libro, Il manuale della stronza.











