Soleil Sorge in ansia per Alex Belli/ Jessica: “Goditela, magari non vi bacerete…”

L’ingresso nella casa del Gf Vip 2021 di Alex Belli è stato uno choc per alcuni concorrenti del reality show di casa Mediaset, ed in particolare per Soleil Sorge e Delia Duran. Se quest’ultima ha reagito “mostrando il muso”, delusa dal fatto che la stessa, da ora in avanti, non potrà più divertirsi come prima, diversa è stata invece la reazione dell’influencer italo-americana, che ha regalato un mix di emozioni fra estasi e un po’ di ansia. Lo si capisce chiaramente dalle confidenze post-diretta di ieri che la stessa ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto a Jessica Selassie.

Soleil ha appunto spiegato: “Sono in ansia…”, e la Princess ha provato a dare il suo consiglio prezioso: “Tu goditela, viviti Alex come hai sempre fatto. Ovviamente in maniera diversa perché tu sei consapevole di tutto quando. Vivilo per quello che è, come un amico perché ci tieni. Se lui mette dei paletti e tu li percepisci bene… allora sai come ti devi comportare. Se lui non mette dei paletti nonostante Delia sia qui e quello che c’è stato non sentirti in colpa, fai come ti pare”. Poi Jessica Selassiè ha aggiunto e concluso: “Ovvio che non vi bacerete, perché è ovvio, però abbracci, risate, complicità… fai come ti senti specie se lo percepisci da lui”.

SOLEIL SORGE E JESSICA SELASSIE’, CONFIDENZE SU ALEX BELLI A BARU’

Un consiglio da amica e nel contempo parole condivisibili da molti; del resto Soleil Sorge dovrà cercare di godersi questo ultimo mese che ci separa dalla chiusura dell’edizione 2021 del Gf Vip, e tra l’altro, come più volte ha precisato ieri Alex Belli, lui e la moglie Delia Duran sono single nella casa, quindi tutto potrà succedere.

La sensazione è che probabilmente Soleil sarà inizialmente un po’ frenata verso l’attore di Centovetrine, ma se questo non mostrerà alcun freno inibitorio, a quel punto potremmo vederne delle belle. Soleil ha quindi ascoltato i preziosi consigli di Jessica Selassiè, per poi dare a sua volte il suo parere sulla questione Barù, nel mirino anche della Duran: “Sono mesi che te lo dico. Viviti la tua esperienza e non concentrarti su queste stronz*te”.

