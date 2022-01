Soleil Sorge in crisi “Non ce la faccio più”/ “Ho avuto attacchi costanti, basta!”

L’ingresso di Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip ha compromesso gli equilibri interni ed in particolar modo ha contribuito a mandare in crisi Soleil Sorge. In un momento di forte sconforto, l’influencer si è confidata con l’ex fidanzato e inquilino Gianmaria Antinolfi: “La gente qui dà veramente troppo poco peso alle parole che si usano, agli atteggiamenti, alle modalità”, ha commentato. La giovane ha ammesso di essere molto delusa umanamente dall’atteggiamento di alcune persone.

A contribuire al malessere di Soleil sarebbe proprio la superficialità intravista negli atteggiamenti di alcuni Vipponi. Ripensando a quello che ha vissuto qualche settimana fa, ha aggiunto: “Quando parlavo del rapporto con Alex, di quanto fosse un rapporto umano profondo… è proprio quello il fulcro: io nella vita non voglio cose superficiali!”. A farla restare particolarmente male, sarebbero state anche alcune aspettative che si era creata rispetto a determinate persone, tuttavia non citate nel suo discorso con Gianmaria.

Soleil Sorge, lo sfogo con Gianmaria Antinolfi

Cercando di risollevarle il morale, Gianmaria Antinolfi dopo aver ascoltato lo sfogo dell’amica Soleil Sorge le ha consigliato di non snaturarsi e di continuare ad essere se stessa, ma l’influencer non ha potuto non ribadire di esserci rimasta molto male: “Ma mi auguro di non arrivare mai a farlo perché vorrebbe dire arrivare a perdere l’umanità e la sensibilità, però mi guardo intorno e sono allucinata”, ha aggiunto la giovane.

Soleil nel corso del suo sfogo è apparsa visibilmente provata: “Vorrei vedere dei rapporti umani tra persone chiuse in una casa da quattro mesi che si creano anche nel bene e nel male”, ha aggiunto. Il consiglio di Gianmaria è stato quello di non viverla in questo modo: “Ti stai autoflagellando ogni giorno e io non riesco a vederti così!”. Soleil ha spiegato di aver evitato di dare troppo peso a determinate situazioni, ma ha aggiunto: “Ho avuto degli attacchi costanti uno dietro l’altro anche su cose inimmaginabili, ma ad un certo punto dico anche basta! Mi passa la voglia vorrei soltanto nascondermi sotto una coperta e non è neanche bello questo! Mi passa la voglia di stare bene, non ce la faccio più!”. Quindi ha ritenuto falso fare qualcosa che non sente realmente come “andare a sorridere davanti a una persona che non apprezzo o fare amicizia con persone che so che non è puro dall’altro lato”. Il riferimento, a quanto pare, sarebbe proprio all’ultima arrivata nella Casa. CLICCA QUI per il video

