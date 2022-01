Soleil Sorge in lacrime/ “Delia Duran mi accusa di aver fatto ses*o con Alex Belli”

Ha accusato il colpo Soleil Sorge subito dopo la diretta di ieri del Grande Fratello Vip 2021. L’ingresso nella casa della dirompente Delia Duran, moglie di Alex Belli, e rivale proprio della bella influencer italo-americana, non è stata affatto digerita, anche perchè la stessa si è sentita nuovamente attaccata e tirata in ballo in quello che considera un “teatrino” architettato ad arte. A svelare il suo malumore è stata proprio Soleil Sorge dopo la puntata di ieri sera, parlando con l’amico Davide Silvestri. Fra le lacrime, dice: “Io ho sempre cercato di tutelare il loro rapporto (riferendosi ad Alex Belli e Delia Duran ndr), mi son sentita anche davanti alla mia famiglia a casa… non ci pensa nessuno alle cose che vengono a dirti”.

Quindi riferisce le accuse di Delia Duran: “Siete stati a letto, avete fatto ses*o, continuava a insinuare il fatto che avessimo fatto ses*o, la cosa è pesante davanti alla mia famiglia. Ennesimo fango addosso che mi sento buttare e poi vedere che lei viene lasciata entrare qui dentro quindi vedere l’ennesimo teatrino che mi fa schifo”.

SOLEIL SORGE “COLPITA” DALL’INGRESSO DI DELIA DURAN: “ANZICHE’ RISOLVERE IL SUO MATRIMONIO…”

Secondo Soleil Sorge Delia Duran doveva restare fuori dalla casa a risolvere i suoi problemi. “Sinceramente di una persona che anzichè sistemare il suo matrimonio sta qui per visibilità e dover affrontare una situazione così dove so che lei è entrata in guerra fondamentalmente, è per quello che non ce la faccio più”.

Quindi l’ex di Uomini e Donne e dell’Isola dei Famosi, aggiunge: “Io non ho la forza per stare lì a parlarci e discuterci perchè so tutto, so da parte di Alex che mi ha raccontato quello che loro fanno, quindi vedere una persona così che mi viene a dire, ad insinuare su una cosa ses*uale quando loro fanno di ben peggio e sentirmi giudicata in un modo del genere e viene messa qui dentro, io mi devo subire in più a quello che c’era già in casa pure questa, stavo cercando di riprendermi un po’…”.

