Soleil Sorge in lacrime per Alex Belli/ Dai social nessuna pietà “Chi semina vento..”

La scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2021 è stata incentrata sulla storia tra Alex Belli e Soleil Sorge, soprattutto dopo che i due hanno avuto uno scontro in cui Soleil ha ammesso di non credere all’attore e di reputarlo falso. Durante la puntata Alex Belli ha incontrato sua moglie Delia Duran decidendo di seguirla, una scelta che gli è costata la squalificazione dal reality. Soleil non ha preso bene la notizia e ha raggiunto in giardino Alex portandogli il trolley con le sue cose personali. Delia ha rimproverato l’influencer del comportamento scorretto adottato nei confronti del marito. Mentre il Belli è fuori dalla Casa, Signorini ha chiesto a Katia di raggiungere Soleil e rincuorarla.

I giorni successivi alla diretta non sono stati facili per Soleil che ha avuto numerosi dubbi sulla sua permanenza all’interno della casa e soprattutto numerosi momenti di tristezza dovuti all’assenza di Alex anche se nelle ultime ore pare abbia acquisito una maggiore consapevolezza di quanto è accaduto, grazie anche al supporto di tutti gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 2021 che hanno cercato di tirarle su il morale. La ragazza ha iniziato a pensare che quanto accaduto durante la diretta fosse stato programmato dall’attore da diverso tempo.

La tristezza di Soleil Sorge non è passata inosservata anche al pubblico da casa che sui social ha commentato severo nei confronti della ragazza manifestando spesso di non provare pena per lei accusandola per il suo comportamento, quasi sempre ingiusto nei confronti degli altri inquilini della casa. I commenti negativi per Soleil Sorge sono arrivati anche da ex concorrenti del reality, come Stefania Orlando che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Se vi dovesse capitare di incapricciarvi di un uomo sposato sappiate che state intraprendendo una storia con un traditore. Ergo: se diventerà vostro farà con voi ciò che ha fatto con la moglie, è sempre un recidivo”. Mentre altri utenti hanno ammesso di non provare alcuna pietà nei confronti della ragazza con commenti come: “Con l’uscita del suo amichetto è rimasta sola. Ora si gioca la carta della vittima. Io al suo gioco non ci casco. Chi semina vento raccoglie tempesta”

La tristezza di Soleil verrà sicuramente affrontata da Alfonso Signorini durante la puntata di questa sera, anche perché la ragazza, nonostante affermi di aver capito il comportamento di Alex nei suoi confronti continua ad avere dei momenti di profonda tristezza come quello avvenuto durante la serata di giovedì in cui mentre tutti i concorrenti erano intenti a ballare e divertirsi lei ha avuto una crisi di pianto ripensando a tutto quello che le sta accadendo.



