Soleil Sorge, incidente al Grande Fratello Vip/ Anello bloccato e dito gonfio “Male!”

L’avventura al Grande Fratello Vip 2021 per Soleil Sorge ha inizio con un piccolo spavento. Per la prima serata, l’influencer ha sfoggiato un look sexy ma elegante, mostrando anche una serie di accessori, come i tanti anelli dorati indossati. Proprio questo particolare, il giorno dopo, le ha creato dei problemi. Soleil ha infatti riscontrato un gonfiore alle mani, a causa del quale non è riuscita a togliere gli anelli che, dunque, sono rimasti bloccati. Quasi tutta la Casa si è allora mobilitata per aiutarla: Manila Nazzaro ha cercato di sfilarglieli, Carmen Russo ha pensato di chiedere del ghiaccio che le sgonfiasse un po’ le mani. Quando, però, Soleil si è accorta che il dito si stava gonfiando ancora di più, diventando viola, è corsa in confessionale spaventata.

Soleil Sorge, problema con gli anelli al Grande Fratello Vip: come sta?

Soleil Sorge sta bene. Il problema al dito è stato risolto, probabilmente proprio grazie all’intervento della produzione del Grande Fratello Vip. L’influencer è corsa in confessionale quando si è accorta che il dito, bloccato dall’anello, stava diventando violaceo. Qualche minuto dopo è tornata tra i compagni d’avventura, mostrando una fasciatura al dito e dicendosi felice di aver risolto il problema. “Soleil uno, anelli zero!” ha esultato la concorrente una volta lasciato il confessionale con le mani finalmente libere.

