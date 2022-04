Soleil Sorge incontra l’ex Luca Onestini/ Lei lo snobba, web in delirio: “Che gelo!”

Quando le anticipazioni de La Pupa e il Secchione show hanno svelato dell’ospitata in studio di Luca Onestini, fratello di Gianmarco, in molti hanno iniziato a sperare in un confronto con la sua ex Soleil Sorge. I due sono stati insieme per alcuni mesi dopo la scelta a Uomini e Donne ma i rapporti si sono poi interrotti in modo brusco. Ad oggi tra loro non c’è un buon rapporto e, anzi, di recente non sono mancate frecciatine a distanza. Ecco perché molti si aspettavano questa sera il confronto definitivo, tra fuoco e fiamme, tra i due. Così, però, non è stato. L’ingresso di Luca Onestini in studio è stato accolto da un freddissimo applauso, chiaramente solo di facciata, di Soleil Sorge che è rimasta impassibile per tutta la visione dell’incontro di Luca e suo fratello Gianmarco.

Lo sguardo di Soleil è immediatamente diventato virale sui social dove in tanti hanno commentato la scena, schierandosi dalla parte della Sorge. C’è chi l’ha definita “Vera regina” per la reazione avuta di fronte alla visione del suo ex fidanzato, chi ha applaudito alla sua impassibilità e chi, invece, ha sottolineato il totale gelo tra i due. Ad oggi, infatti, è solo questo quello che rimane della loro storia d’amore.

