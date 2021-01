Soleil Sorge “Influencer mentono e vanno in giro”/ Panicucci: “Noi siamo reclusi!”

Ed ecco spuntare nuovamente Soleil Sorge a Mattino5. In chiusura dell’ultima parte dedicata un po’ al Coronavirus, al vaccino e alle feste, più o meno concesse a Natale, sembra proprio che anche gli influencer siano finiti sotto accusa perché spesso con la scusa dello shooting fotografico si sono ritrovati dall’altra parte del mondo. E’ un periodo questo in cui gli spostamenti non sono permessi e lei lo sa bene tanto che spiega di essere partita per il Marocco il 2 gennaio e non per festeggiare ma per fare promozione del territorio presentando tutti i permessi possibili per partire, ma gli altri? In studio si parla della questione e si sottolinea come molti altri colleghi lo abbiamo fatto durante le feste solo per festeggiare e non per lavorare. La conversazione prende una piega “calda” quando ad intervenire è proprio Federica Panicucci.

Soleil Sorge contro i suoi colleghi a Mattino5: “Influencer mentono e vanno in giro”

La conduttrice rilancia: “Noi qui facciamo una vita da reclusi, niente feste, i miei figli non vanno a scuola, distanza, mascherine e poi incontri qualcuno che arriva dall’Estero e poi..”. Ci sono persone incapaci di rinunciare a qualsiasi cosa: “La pandemia va avanti perché c’è gente irresponsabile” e Paolo Giordano rilancia: “Chi guarda queste foto in arrivo da questi posti mentre le loro vite vanno a rotoli non è giusto”. Alla fine Soleil rivela che quando rientrerà dal Marocco farà quarantena fiduciaria di due settimane: “Bisogna stare attenti e molti Paesi all’Estero lo sono”.



