Soleil Sorge innamorata di Gianluca Costantino?/ Lui lancia l’esca: “Quel bacio…”

C’è un uomo che ha dichiarato di attendere con ansia Soleil Sorge fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip e non si tratta del presunto fidanzato Carlo. Lui è Gianluca Costantino, ex gieffino che proprio tra le mura della Casa di Cinecittà ha avuto modo di conoscere l’influencer ed interessarsi a lei. Gianluca, in una serie di interviste rilasciate negli ultimi giorni, ha infatti confermato di voler conoscere Soleil anche fuori e approfondire quella frequentazione iniziata durante la sua permanenza al GF Vip, durante la quale, a suo dire, stava nascendo qualcosa.

“Io a Soleil vorrei mandare qualche messaggio anche prima dell’uscita. – ha infatti ammesso in una chiacchierata a Casa Chi – Quando sei lì dentro vivi una realtà totalmente diversa, quando sono uscito ho capito che c’era un’intesa grossa. Ancora oggi sento la mancanza, non dico di amore, non voglio avere fraintendimenti.”

Soleil e Gianluca Costantino, possibile flirt dopo il Grande Fratello Vip?

Se per Gianluca Costantino c’è dunque un forte interesse sentimentale verso Soleil Sorge, cosa c’è invece da parte di quest’ultima? Il modello avrebbe sentito delle vibrazioni positive soprattutto quando in confessionale è scattato per gioco tra loro un bacio sulle labbra. “Soleil e io sembravamo una cosa sola e non immagina la bella sensazione che ho provato. – ha quindi ammesso il modello a Novella 2000 ricordando quel momento di passione – Quel bacio, anche se dato per scherzo, mi ha reso felice.” ha concluso. È da vedere se anche per Soleil quel bacio ha avuto lo stesso significato o ha comunque suscitato le stesse vibrazioni.

