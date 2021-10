Soleil Sorge innamorata? “Ho una persona in mente”/ Chi è? La confessione al GF VIP!

Soleil Sorge innamorata? La confessione arriva direttamente nella Casa del Grande Fratello Vip, durante una chiacchierata in giardino. Un gruppo di concorrenti si confida sulle proprie vicende amorose, a partire da Alex Belli il cui pensiero vola alla moglie Delia Duran. L’attore racconta di aver preso coscienza di alcuni aspetti che finora aveva dato per scontato, ammettendo di aver trovato in sua moglie una persona completa e perfettamente adatta a lui. Si augura anzi che Soleil, con la quale ha creato nella Casa una bella amicizia, possa trovare lo stesso in un ragazzo. È a questo punto che la Sorge ammette che effettivamente una persona così potrebbe averla già trovata, tant’è che è sempre nei suoi pensieri anche durante questa avventura.

Grande Fratello Vip 2021, 7a puntata/ Diretta: In nomination Samy, Nicola e Amedeo

Soleil Sorge innamorata? Al Grande Fratello Vip svela di avere un debole per una persona…

“Ho già una persona in mente”, ha ammesso l’influencer parlando con i compagni. Ha quindi raccontato di aver conosciuto questo ragazzo molti anni fa ma solo di recente è riuscita ad avvicinarsi a lui al punto tale da conoscerlo veramente. Questo ha acceso la scintilla: “Completa totalmente tutto” ha ammesso ancora Soleil, ammettendo di sognare ogni giorno questo ragazzo. Curiosa di saperne di più, Miriana Trevisan le ha chiesto se il ragazzo sia interessato ad approfondire la conoscenza con lei, Soleil ha confermato. “Adesso mi ricordo tutto, ogni dettaglio, ogni espressione. L’ho fissato perché non volevo dimenticarlo, era la cosa ce mi spaventava di più” ha concluso sul tema l’influencer.

LEGGI ANCHE:

Adriana Volpe difende Soleil "Isolata al GF Vip"/ "Non accettate le sue scuse"Soleil Sorge "Dovete mandare a casa Samy"/ Battuta o appello ai follower?

© RIPRODUZIONE RISERVATA