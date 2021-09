Soleil Sorge “Io razzista? Falso, abbandono il GF Vip”/ “Volete montare un caso”

È caos nella Casa del Grande Fratello Vip. Il “scimmie’ detto da Soleil Sorge ha sollevato un vero e proprio caso di cui si discute ormai da ore. Parte della Casa è contro di lei, accusandola di razzismo; Soleil però non ci sta e minaccia di lasciare il programma. “Se vogliamo montare questo caso io esco da questa casa. Io voglio chiarire questo fraintendimento”, ha infatti sbottato la Sorge.

Successivamente Manila Nazzaro e Jo Squillo hanno deciso di parlare con lei, spiegandole il perché di questi attacchi: “Queste parole che tu dici hanno ferito e non si può criticare il dolore altrui, Soleil. Questa parola ‘scimmia’ è stata usata contro Ainett, contro Lulù quando aveva sette anni perché aveva i peli, contro la figlia di Raffaella per i capelli.”, hanno dichiarato le due, stando a quanto riporta IsaeChia.

Soleil Sorge, di fronte a queste precisazioni, si è allora scusata tra le lacrime, chiarendo ancora una volta che la sua intenzione non era affatto quella di essere offensiva o razzista. “Sono mortificata e non pensavo fosse stata presa in questo modo. Quando ho detto quella cosa delle scimmie, avete frainteso il tutto. – ha dichiarato – L’ho utilizzato perché urlavano tante persone e non c’era bisogno di urlare e ho detto ‘basta, state facendo le scimmie’ ma perché si stava urlando.” Soleil ha dunque ribadito di non essere razzista “perché ho delle sorelle adottive di colore. Mi uccide che si possa pensare questo.” E ancora “Sono cresciuta in una realtà multietnica. Io ho vissuto queste cose razziali e sono la persona che odio in assoluto il giudizio sulla diversità. Scusatemi, mi distrugge questa cosa. Ho sbagliato in un modo incredibile. Io non l’avevo nemmeno pensata questa cosa, non mi permetterei mai”.

