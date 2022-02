Soleil Sorge, la madre replica agli haters/ “Lei è sempre sorridente ma dentro ha un forte e brutto passato”

Quando ormai manca sempre meno alla finale del Grande fratello vip in corso, prevista per il prossimo 14 marzo 2022 su Canale 5, alcuni rapporti intercorrenti nella Casa sembrano compromessi, come l’amicizia avviata nel reality tra Davide Silvestri e Soleil Sorge. L’attore non accetta che l’ex Uomini e donne lo abbia nominato nel gioco, a pochi giorni dalla puntata che decreterà il gieffino vincitore, e fuori dal reality non mancano le critiche su Soleil da parte degli haters, che l’accusano di dare il cattivo esempio. E in risposta a chi contesta Soleil, intanto, interviene la madre di quest’ultima, Wendy Kay, che difende a spada tratta l’ex Uomini e donne con delle parole di affetto e stima.

Gf vip, Soleil Sorge prossima finalista? La madre della gieffina replica agli haters

Prosegue la corsa al Gf vip 6 in corso per un posto alla finale del reality show, dove hanno intanto avuto accesso Delia Duran e Lulù Hailé Sélassié, rispettivamente prima e seconda finalista – come stabilito dal televoto del pubblico tv. Quando ormai mancano poche ore alla nuova diretta del reality, prevista per il 24 febbraio 2022, intanto, Soleil Sorge appare in rapporti tesi con Davide Silvestri, che le volta le spalle dal momento che lei lo ha nominato. L’attore, seppur ammettendo di aver criticato in modo pesante la gieffina, fa sapere di essersi sentito tradito nel profondo da colei che considerava un’amica, proprio alla luce della nomination che lei gli ha inferto. E anche fuori dal reality, in primis sui social, abbondano le contestazioni a carico di Soleil (tra cui quella mossa da Karina Cascella, ndr), degli haters -che in particolare contestano del suo gioco di aver provato a sottrarre Alex Belli alla promessa sposa, Delia Duran. Ma c’é chi ora, al contempo, difende la Sorge: oltre ai fan dell’ex Uomini e donne, a difendere quest’ultima a spada tratta e via social, è in particolare la madre Wendy Kay, tra le Instagram stories.

Soleil Sorge del Gf vip ha delle ferite da rimarginare: parla Wendy Kay

In replica alle contestazioni generali ai danni di Soleil Sorge, colonna portante del Gf vip 6 nel bene e nel male, quindi Wendy Kay rilascia testualmente un messaggio per i follower e non, destinato in particolare agli hater della figlia: “Noi vediamo la Soleil: spensierata, sorridente, e che non chiede mai aiuto a nessuno. Ma lei dentro ha un forte e brutto passato, con delle fragilità e ferite ancora aperte. Quella sua è protezione per sé! E io questo tipo di Soleil lo amo ancora di più”. Parole con cui l’ex Pechino Express rende noto due aspetti della personalità di Soleil, che sono come le due facce della stessa medaglia: da buona cancerina, nata sotto il segno del cancro, Soleil nasconde una profonda fragilità al di là delle sue chele.

