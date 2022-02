Soleil Sorge, la mamma Wendy attacca Clarissa Selassiè “Vergogna”/ Poi punge Manila…

Non rimane in silenzio la mamma di Soleil Sorge di fronte agli ultimi avvenimenti nella Casa del Grande Fratello Vip. Wendy Kay ha avuto da ridire su alcune cose accadute nel corso della puntata del 24 febbraio, postando su Instagram alcune stories in cui critica Manila Nazzaro, ormai sempre più lontana da Soleil Sorge, e Clarissa Selassiè. Wendy ha ripostato un video in cui Manila e Sophie parlano di Delia, con la seconda che fa notare alla Nazzaro che, quando si parla della Duran, è “offuscata”. “No io non sono offuscata io sono molto lucida su Delia guarda che Delia dice delle gran cavolate”, replica Manila nel filmato.

Davide Silvestri Vs Soleil, Nathaly e Lulù "Stratega, falso"/ Lui "Parole senza peso"

“Ah è l’incoerenza in persona”, aggiunge Sophie. “Ma anche oggi. Delia a volte non ascolta” commenta Manila. Sophie ha quindi riportato l’episodio discusso, affermando: “Stasera di Soleil ha detto: ‘Abbiamo un bel legame, abbiamo qua, abbiamo là’ un secondo dopo, ma mettesse il mio corpo sul fuoco, ha detto: ‘Io e Soleil neanche ci guardiamo in faccia’. È l’incoerenza in persona”.

GRANDE FRATELLO VIP 2021 PAGELLE 44A PUNTATA/ Nathaly teme la squalifica

Wendy Kay critica Clarissa Selassiè e il post contro Katia Ricciarelli: “Che vergogna!”

Wendy Kay ha commentato la presa di posizione di Manila con un commento pungente e con tanto di pollice rivolto verso il basso. “Ma si può essere così falsa? Manila mi stupisce di più ogni giorno!”, ha scritto la mamma di Soleil Sorge. Nella stories successiva a questa ha invece commentato il post scritto da Clarissa Selassiè contro Katia Ricciarelli, che sappiamo essere grande amica di Soleil. Le parole offensive della principessa verso la cantante lirica hanno suscitato un “Che vergogna!!!” di Wendy.

Soleil Sorge abbandona il GF Vip?/ Piange per l'uscita di Katia: "Come faccio ora?"





© RIPRODUZIONE RISERVATA