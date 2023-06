Soleil Sorge: la prova bikini é virale/ Web in tilt per le foto bollenti

Soleil Sorge sorprende ancora: la prova costume, in vista dell’estate 2023, é superata brillantemente

Mentre il suo futuro in TV si direbbe incerto, con Alberto De Pisis o terzi che potrebbero sostituirla nella grande macchina del GFvip, Soleil Sorge torna al centro dell’attenzione mediatica. Nell’attesa generale dei fan, che si dicono in trepidante attesa di rivederla presto coprire un nuovo ruolo in TV, la modella italo-americana catalizza l’attenzione dell’occhio pubblico lasciandosi immortalare in una serie di scatti mentre indossa dei succinti bikini. Si tratta di un post che Soleil Sorge condivide sul profilo personale attivo su Instagram, nel dettaglio una carrellata di foto che fa ora incetta di interazioni social con gli utenti che si dicono perlopiù estasiati per la bellezza delle immagini ormai virali.

Tra le reaction prontamente rilasciate nei commenti social, c’é chi nel web fa i complimenti a Soleil Sorge alla prova costume brillantemente superata. In primis per la silhouette invidiabile che l’ex gieffina mostra nei nuovi scatti. Ma non tutti sanno che il post del momento sia il frutto del nuovo progetto di Soleil Sorge. Già brand Ambassador e creator della collezione femminile del brand di bikini e accessori per l’estate State of Soleil, Soleil Sorge stringe una nuova collaborazione con El Vaquero. Complice la notevole influenza esercitata via social, infatti, l’ex “terza incomoda” tra i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran al Grande Fratello vip 5 presta ora la firma stilistica State of Soleil al servizio di una nuova creazione del brand El Vaquero, che realizza perlopiù calzature e in particolare stivali.

“State of Soleil x El Vaquero, andate a dare un’occhiata alle nostre collezioni”, scrive nella caption del post della prova costume in vista del via all’estate 2023, Soleil Sorge. Un post che di fatto presenta il nuovo progetto nel mondo del Fashion dell’ex gloria italo americana in gioco al GFvip 5 nonché conduttrice in tandem con Pierpaolo Pretelli al timone del GFvip party, format parallelo del GFVIP 7.

Soleil Sorge lascia la grande macchina del GF vip?

“La mia guerriera preferita ha creato una collezione stupenda… adoro questo stile, bravissima Soleil!”, esclama tra i messaggi più aggreganti un utente, nei commenti visibili a margine del nuovo brand. E c’è anche chi, nel web, intanto, si auspica di rivedere presto l’italo americana protagonista in TV, magari come nuova opinionista al timone del GFvip 8 in partenza a settembre 2023. Ma riuscirà Soleil Sorge a coniugare l’impegno preso nella moda con la TV che l’ha resa celebre al cospetto dell’occhio pubblico?

