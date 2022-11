Soleil Sorge, la rinascita dopo Alex Belli/ “Niente dura per sempre”

Grande Fratello vip 6: Soleil Sorge debutta come scrittrice de Il manuale della stronza, dopo Alex Belli

Può dirsi per molti – tra i telespettatori più fedeli del Grande Fratello vip 6– la vincitrice mancata del reality, e ora Soleil Sorge torna al centro dell’attenzione mediatica per una rivincita personale e professionale, dopo Alex Belli. Tutti lo ricorderemo -il triangolo amoroso che la modella italo-americana ha condiviso nella Casa più spiata d’Italia con i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran, per poi chiudere il poliamore e ogni contatto con l’attore di Centovetrine. Soleil Sorge non perdonerebbe ad Alex Belli di averla ferita nei sentimenti, tanto da non voler più nulla del loro sodalizio nato al Grande Fratello vip, anche perché nella vita lei non si accontenta delle briciole né tantomeno di una vicinanza di circostanze. Questo, dal momento che crederebbe di essere stata sull’orlo di finire vittima di “un mastro circense” e il triangolo con Delia Duran, “una ignobile strategia”. Come si apprende tra le pagine di Chi, il magazine diretto dal conduttore del GFvip, Alfonso Signorini, che ha intervistato l’italo-americana. La modella nel 2014 si classificava settima a Miss Italia, dando così vita alla sua carriera artistica, e con alle spalle gli studi di Economia e Recitazione oltre alle varie esperienze TV intraprese negli anni, tra cui in particolare il percorso di corteggiatrice avviato al trono di Luca Onestini nel 2017 a Uomini e donne, ora debutta come scrittrice de Il manuale della stronza, cambiando pagina dopo le lacrime versate per Alex Belli al Grande Fratello vip.

Soleil Sorge pubblica 'Il manuale della stronz*'/C'entra il 'caso bxxch' con la Fico?

Con l’attore viveva una passione travolgente lo scorso anno, al Grande Fratello vip 6, e c’é anche chi tra i detrattori le avrebbe dato della “stronza” per aver fatto da “terza incomoda” tra Delia Duran e Alex Belli. Ma per Soleil Sorge il termine dallo slang “bxxch”, stronza, ha anche accezioni di significato positivo. Da qui, infatti, nasce “Il manuale della stronza”, che si fonda sui 10 comandamenti impartiti dalla Santa del pop, Soleil Sorge che nobilita la figura della “stronza” nell’immaginario collettivo, come una donna indipendente e rappresentante dell’empowerment di genere.

Soleil Sorge affonda l'ex Luca Onestini/"Edoardo Tavassi un gentleman, non come lui!"

I 10 comandamenti, secondo Soleil Sorge, per essere una “bxxch” e difendersi…

Il savoir fair da stronza é una qualità innata oppure acquisita. “È come L’arte della guerra di Sun Tzu, devi saperti difendere, ma anche attaccare, i latini dicevano “si vis pacem, para bellum”, se vuoi la pace, prepara la guerra. Non voglio insegnare nulla, ma invitare a riflettere anche su temi di attualità come l’inclusione o l’odio social, che ho vissuto in prima persona”.

Nella sua vita tra status di “Santa” – donna che si mette in discussione oltre gli scogli da superare -e l’etichetta di “stronza”, l’ex Grande Fratello vip 6, Soleil Sorge, ha appreso un grande insegnamento: “Che nessun sentimento dura per sempre, neanche il dolore. E anche l’amore non è eterno, per questo bisogna viverlo quando c’è ed è per questo che é così prezioso”.

GF Vip, Soleil Sorge innamorata di Edoardo Tavassi?/ "Genuino, gentleman, ma…"













© RIPRODUZIONE RISERVATA