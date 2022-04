Soleil Sorge la verità su Jeremias/ “Ecco quando mi sono innamorata di lui all’isola”

Soleil Sorge rompe il silenzio su Jeremias Rodriguez a L’isola dei famosi 2022

Ha appassionato i telespettatori coprendo il ruolo di “terza incomoda” tra i promessi sposi Alex Belli e Delia Duran al Grande fratello vip 6, per poi chiudere il triangolo poco prima della sua uscita di scena dal gioco della Casa dei vipponi, e ora, Soleil Sorge torna a far parlare di sé. Il motivo? La giudice de La pupa e il secchione 2022 ha rilasciato un’intervista esclusiva a Isola party, il format in streaming su Mediasetplay e parallelo a L’isola dei famosi 2022, dove partecipa da concorrente unico con il padre Gustavo, Jeremias Rodriguez. Quest’ultimo conosceva per la prima volta Soleil Sorge nel 2019, in occasione del gioco de L’isola dei famosi, e come spiega Soleil nel nuovo intervento – incalzata dalle domande dei conduttori Ignazio Moser (fidanzato della sorella di Jeremias, Cecilia Rodriguez) e Valentina Barbieri, la lovestory tra lei e Jeremias non è nata propriamente in Honduras.

“Se ho avuto un flirt con uno dei naufraghi? -esordisce nell’intervento Soleil Sorge-. Sì, certo, a L’Isola mi sono innamorata di Jeremias e poi ci siamo anche fidanzati. Tra noi tutto è iniziato a L’Isola dei Famosi, Anzi voglio essere precisa, anzi qualche istante prima di iniziarla”. Se Soleil Sorge segue l’ex storico, ora che Jeremias Rodriguez vive la sua seconda avventura a L’isola dei famosi? ” Però no -fa sapere l’intervistata ed ex Grande fratello vip 6-, non lo sto seguendo quotidianamente, però mi informo sui social e vedo qualche aggiornamento su quello che fa. In ogni caso non ho dubbi che farà un bellissimo percorso in Honduras. Sia lui che il padre Gustavo sono fortissimi”.

Ignazio Moser commenta Jeremias Rodriguez e Gustavo Rodriguez a L’isola dei famosi 2022

In replica alle dichiarazioni rilasciate da Soleil Sorge, anche il conduttore de L’isola party, Ignazio Moser ha speso qualche parola sul conto di Jeremias Rodriguez, improvvisando nel ruolo di opinionista de L’isola dei famosi 2022: “E stanno facendo bene te lo confermo (il riferimento è al gioco che Jeremias conduce in coppia con il padre Gustavo Rodriguez-. Mi tengo neutrale, non voglio entrare in terreni scomodi. Non voglio fare scivoloni o finire in sabbie mobili, quindi sto nel mio e non commento troppo questa situazione“.

