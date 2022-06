Soleil Sorge lascia i social, c’entra Dayane Mello/ Che succede tra le due ex Gf vip?

Grande fratello vip, Soleil Sorge lontana dal web: il motivo

Dopo aver appassionato i telespettatori con il triangolo condiviso insieme ad Alex Belli e la promessa sposa dell’attore, Delia Duran, al Grande fratello vip, per poi affermarsi come volto tv dell’anno facendosi ingaggiare anche nel cast de La pupa e il secchione 2022 e L’isola dei famosi 2022, Soleil Sorge torna al centro dell’attenzione mediatica. E il motivo è una pausa dai social media che la modella italo-americana decide di concedersi, complice l’amica per la pelle Dayane Mello, che la tiene in dolce compagnia nel mezzo di una nuova vacanza. A dare annuncio della pausa detox dai social è indirettamente Soleil, la quale condivide lo screen tra le Instagram stories di un articolo che rende noto testualmente: “Una pausa dai social (anche di pochi giorni) rende più felici e meno ansiosi: lo conferma uno studio”.

Soleil Sorge via dai social con Dayane Mello

Sembrerebbe proprio che l’influencer italo-americana abbia deciso di ricorrere al silenzio social per qualche ora, al fine di ritrovare la quiete smarrita in rete. E chi meglio di Dayane Mello avrebbe potuto farle compagnia nel mezzo della vacanza rigenerante? L’italo-americana e la brasiliana naturalizzata italiana sembrano essere più complici che mai, dopo che Dayane ha posato su Instagram in foto e video che la ritraggono mentre sfoggia i bikini disegnati da Soleil, per la linea di beachwear State of Soleil. Le due modelle sembrano essere molto complici, tanto da palesare un legame inscindibile tra loro. In comune le due hanno inoltre la partecipazione al Grande fratello vip. E tra le storie su Instagram è l’ex Gf vip 6 Soleil a motivare la vacanza di coppia intrapresa con l’ex Gf vip 5: “Allora, come sapete negli ultimi giorni sono al lago dalla mia bestie per fare un vero e proprio ritiro di benessere oltre all’amicizia che fa davvero bene allo spirito. Ci stiamo concentrando tantissimo sul benessere fisico e mentale. E oggi quindi continua con la mia solita maschera giornaliera, che non mi può togliere nessuno… Un bel break-out e poi ci andiamo a pappare un bel pranzetto salutare e così via per dare lo stimolo estivo di cui credo che tutti abbiamo bisogno…”.

Nel frattempo, Dayane Mello rompe il silenzio social sulla pausa di riflessione voluta da Soleil Sorge, e nella descrizione di un post che la immortala in succinti bikini insieme all’amica speciale, scrive: “Do the universe a favor: don’t hide your magic”; “Fai un favore all’universo, non nascondere la tua magia”.

