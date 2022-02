Soleil Sorge le pesanti accuse a Davide “hai fatto il finto amico”/ “Ho aperto gli occhi…”

Soleil Sorge ha nominato a sorpresa Davide Silvestri scatenando la sua reazione. Il gieffino è rimasto deluso e spiazzato dalla nomination di Soleil che fino a quel momento credeva sua amica. Durante lo scontro, Soleil Sorge l’ha smascherato dicendogli: “Pensi di fare il furbo ma non lo sei”. A Soleil Sorge sono state mostrate delle clip di alcuni confessionali di Davide Silvestri in cui l’attore criticava il suo comportamento. Soleil è rimasta ferita e dopo aver sentito quelle parole ha rivelato: “Sta facendo un gioco di silenzio, quando dovrebbe esporsi e non rispetta la nostra amicizia. Non sei stato chiaro e mi ha veramente ferito tutto questo”. Davide Silvestri è rimasto in silenzio ma poi ha replicato all’influencer: “Quello che dice me lo aspettavo, me lo sentivo, sei furba. Non ti dico nulla”. Soleil si sarebbe aspettata un confronto sincero con Davide Silvestri che ha preferito parlarle alle spalle: “Non mi stai guardando negli occhi, anziché fare il finto amico. Avrei voluto un confronto da amici”.

Davide Silvestri vs Soleil Sorge "Venuta fuori per quel che è"/ "Se vuole giocare…"

Davide Silvestri non ha mai nascosto però di aver trovato fuori luogo il bacio tra Delia Duran e Soleil e anzi si è sempre mostrato uno dei più coerenti all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Dopo la dichiarazione di guerra di Soleil Davide ha deciso di chiudere la sua amicizia con lei: “E’ stata molto deludente. Sono contento che mi hai deluso. Con me hai chiuso davvero, non dico per finta”. Soleil a quel punto ha attaccato nuovamente Davide: “Lo vedo quanto sei strategico. Rosica meno, mi hai deluso questa sera”. Davide si è ripromesso che da ora in poi penserà più a se stesso: “Ti ho difeso abbastanza, da oggi non lo farò più!”.

Soleil Sorge: "Ho dato il primo bacio ad una donna"/ Miriana Trevisan commenta e...

Soleil Sorge confessa i suoi sentimenti per Alex Belli: “Ho aperto gli occhi…”

Ieri sera c’è stato un faccia a faccia tra Soleil Sorge e Alex Belli. Soleil è apparsa determinata e ha parlato chiaramente dei sentimenti che ha provato nei confronti di Alex. L’influencer ha cercato di reprimere il sentimento che provava: “C’è stato un momento in cui ho cercato di soffocare i miei sentimenti, ma non vorrei mai stare con lui”. Alex Belli ammette di provare un amore profondo nei confronti di Soleil: “Per lei ho un amore viscerale, tutte le volte che la vedo stare male io soffro”. Ma Soleil ci tiene a sottolineare la sua posizione, dopo che nel corso della settimana scorsa ha avuto un forte momento di crisi che non ha saputo gestire. “Una serie di eventi mi ha fatto aprire gli occhi. Con Alex non vedo nessun futuro”, ha dichiarato. Poi Soleil ha rincarato la dose svelando di aver compreso il motivo per cui Alex è tornato nuovamente nella casa: “Alex è venuto qui dentro non per recuperare il suo matrimonio, ma per cercare di farmi esporre e far ammettere in qualche modo il mio amore per lui. C’è stato un momento di confusione tra di noi. L’amore si dà con intenzione, si dicono delle cose con un certo tipo di peso”.

GRANDE FRATELLO VIP 2022 PAGELLE 43A PUNTATA/ Davide vs Soleil e Katia litiga…

Alfonso Signorini comunica ad Alex che Soleil non ha nessuna intenzione di vederlo per salutare, lo invita ad uscire dalla mystery room ma lui rientra in casa provando a forzare un saluto che Soleil non gradisce, anzi, tra i due scattano di nuovo scintille: “Basta con questa sceneggiata” dice lei. Chissà cosa succederà nella prossima puntata. D’altronde il gesto di Soleil ci fa intendere che sotto la cenere arde ancora qualcosa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA