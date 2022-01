Soleil Sorge, lettera “appassionata” ad Alex Belli: cosa gli ha scritto?/ “Devi scegliere: o me o Delia!”

Soleil Sorge, lettera “appassionata” ad Alex Belli: continua il teatrino

Nella puntata di oggi del Grande Fratello Vip, per gli appassionati del “triangolo” non mancherà una ampia parentesi dedicata ad Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Secondo le anticipazioni rese note da Federica Panicucci a Mattino Cinque, pare proprio che l’ex attore di CentoVetrine questa sera riceverà una lettera “molto appassionata” da parte di Soleil Sorge. Si tratta della stessa missiva che l’influencer aveva affidato a Giacomo Urtis al momento della sua eliminazione?

Proprio una settimana fa, era stato il conduttore del GF Vip, Alfonso Signorini, a svelare l’esistenza di una lettera che Soleil aveva scritto all’amico speciale Alex, consegnandola a Urtis che si era fatto da tramite. Sebbene avesse domandato alla gieffina lumi sul contenuto della lettera, quest’ultima aveva glissato lasciando il padrone di casa e gli spettatori a bocca asciutta. “Gli ho scritto tutta una serie di cose che abbiamo già detto”, si era limitata a dire Soleil. “Adesso io tutte le parole non me le ricordo nemmeno. Il succo era quello che ho detto ad Alex più volte”, aveva aggiunto ancora senza però svelarne il vero contenuto.

Soleil Sorge, cosa ha scritto nella lettera ad Alex Belli? Ecco il contenuto

Solo durante la notte, parlando con Delia Duran, Soleil Sorge aveva vuotato il sacco rivelando alla sua rivale cosa avrebbe scritto ad Alex Belli: “Gli ho scritto ‘è ora che tiri fuori gli attributi che tanto decanti di avere’. Nella versione finale ho scritto ‘adesso è ora che prendi una posizione’. Però la sintesi è quella”, aveva spiegato. Insomma, come riferiva Biccy.it, a detta di Soleil avrebbe messo Alex alle strette: “Gli ho detto che deve scegliere e prendere una decisione finale, che quello che c’è adesso non è giusto per nessuno”.

A Delia aveva rivelato: “Ho scritto che deve dire o ‘sai che c’è? Mi sono innamorato e ho capito che tra noi non è quello che pensavo e quindi basta’, o ‘voglio riconquistare mia moglie’. Però una delle due cose”. Non è chiaro, tuttavia, se il riferimento alla lettera sia proprio a quella il cui contenuto non era ancora trapelato ufficialmente o ad una seconda missiva che Soleil avrebbe scritto in gran segreto in questi giorni e consegnato direttamente al Grande Fratello Vip. I fan della Sorge, tuttavia sarebbero certi che si tratterebbe proprio della stessa lettera già citata da Signorini una settimana fa e scritta almeno 4 settimane fa dall’influencer.

Soleil non ha fatto più nessuna lettera per Alex , la lettera di cui parlano è quella dell’altra volta che non hanno letto (quella che ha dato Soleil a Giacomo) #gfvip #soleilarmy — 𝗦𝗼𝗹𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗺𝗼𝗻𝘁𝗮 🌅 (@sol3ilfan) January 31, 2022





