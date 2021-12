Soleil Sorge, lite con Alex Belli/ “Non hai avuto le palle, hai montato lo show!”

Soleil Sorge incontra Alex Belli dopo il suo addio al Grande Fratello Vip. Lo fa nel corso della 28esima diretta, prima ammettendo di sentire la sua mancanza, poi attaccandolo. “Quando ti dico che mi manchi lo faccio superando il mio ego, e tu lo sai. Però tu ti sei perso perché hai dato priorità allo show, mancando di rispetto al nostro rapporto, a tutto quello che abbiamo vissuto e ci siamo detti. – sbotta la Sorge, continuando – Tutto questo ha sempre avuto una cosa in comune: dirci sempre la verità ed essere sempre sinceri l’uno con l’altro perché ci siamo sempre stati. Tu hai deciso di dare priorità allo show, mancando totalmente di rispetto al nostro rapporto, a te stesso ma soprattutto a me.”

L’influencer ha poi aggiunto: “La cosa più importante per te? È lo show!” “Non me ne frega un cazz* dello show! Io e te siamo uguali, noi siamo protagonisti”, ha però replicato lui. Soleil però non si frena: “Io non metto davanti al rapporto umano lo show! Sei caduto sul più bello, sul finale. Ho passato giorni analizzando e cercando di capire. A cosa serviva stare lì a montare tutto questo, a fare questa sceneggiata se dovevi andare via?” Così conclude: “Un vero uomo prende le palle in mano e mi dice quello che avrebbe fatto.”

