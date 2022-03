Soleil Sorge, lite con Lulù “Hai lasciato lo schifo in bagno”/ “Impara a vivere e…”

Soleil Sorge e Lulù Selassiè continuano a scontrarsi e a riappacificarsi come hanno fatto dall’inizio del Grande Fratello Vip 2021. Ad una settimana dalla finalissima del Grande Fratello Vip 2021 a cui è sicura di partecipare Lulù, poco prima della quarantasettesima puntata che decreterà il nome del terzo finalista, l’influencer e la principessa etiope si sono scontrate. A scatenare lo scontro è stato il water. Lulù, mentre era in bagno, è stata chiamata in magazzino del Grande Fratello. Uscita di corsa, non si sarebbe resa conto di aver otturato il bagno. Soleil Sorge, entrata in bagno dopo di lei, di fronte al bagno otturato, avrebbe pulito tutto.

Nella zona beauty, tra le due vippone, è così scoppiata la lite. Mentre era impegnata a lavarsi di denti, notando la presenza di Soleil, Lulù ha provato a spiegarle di non essere riuscita a pulire tutto essendo stata chiamata in fretta in magazzino. La Sorge, però, non ha accettato giustificazioni e le ha puntato il dito contro.

Bagno gate al Grande Fratello Vip: lite tra Soleil Sorge e Lulù Selassiè

“Sole non potevo venire perchè ero in magazzino”, ha esordito Lulù. “Non è non potevo venire perchè ero in magazzino”, ha risposto Soleil Sorge secondo cui avrebbe dovuto dire “scusa se hai dovuto pulire il mio schifo che lascio in bagno per l’ennesima volta”.. Secondo l’influencer, non sarebbe la prima volta che Lulù ottura il bagno. “Hai lasciato la tazza otturata. Già sprechi litri d’acqua per lasciarla scorrere mentre sei in bagno e usi non so quanta carta. Impara a vivere e chiedi almeno scusa”, ha aggiunto Soleil prima di andare via.

Lulù e Soleil si sono poi ritrovate in veranda riaprendo l’argomento. La Sorge ha ribadito che la Selassiè avrebbe dovuto chiedere scusa per aver lasciato il tazza otturata scusandosi a sua volta per i toni usati. Cliccate qui per vedere il video.



