Soleil Sorge, lite con Miriana Trevisan “Falsa datti una calmata”/ “Cos’è, la mafia?”

Nella Casa del Grande Fratello Vip ci si prepara per una nuova diretta che, a quanto pare, sarà ricca di scontri. Uno è partito proprio poche ore fa e ha avuto come protagoniste Soleil Sorge e Miriana Trevisan. Tutto è partito quando Soleil ha chiesto a Miriana di pulire il ferro per capelli, ritenendo fosse stata lei a sporcarlo ma la Trevisan ha negato.

Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge "Farò di tutto per renderti felice"/ Delia Duran 'tradita' al GF VIP?

Soleil ha allora cercato di capirne di più mentre Miriana, tornata in camera, si è sfogata con Clarissa e Sophie: “Ragazzi, non avete visto la scena. Col coltello così: ‘Pulisci quel coso’. Oh, ma che siamo animali? – ha sbottato, continuando – No, ragazzi: siamo proprio alla follia. Stavo dormendo, mi sono spaventata. Ma che stiamo diventando la mafia?” La Trevisan ha quindi sottolineato di non aver mai usato toni simili con lei: “Questo vuol dire che tu hai preso potere e pensi che puoi trattare tutti come merde, come tratti i tuoi uomini, non lo so. Ma che è questa cattiveria? Fly down“.

Alex Belli, massaggio hot a Soleil Sorge/ Atmosfera bollente al Gf Vip, il web...

Miriana Trevisan Vs Soleil Sorge: volano parole forti al Grande Fratello Vip

Le acque non si sono placate. Miriana ha poi cercato un confronto con Soleil, chiedendole di “non mi urlare mai più in quel modo perché mi sono spaventata e stavo dormendo“. Soleil, però, non è rimasta in silenzio: “Datti una calmata e evita il drama. – le ha risposto, continuando – Altrimenti veramente inizio a urlare. Non è proprio giornata. Ti ho chiamato, come qui dentro mille volte si urla e adesso ti ho spaventata, ti ho svegliato io. A falsa, dai su. Veramente non ne posso più“. Miriana, dal canto suo, l’ha accusata di essere maleducata, prepotente e cattiva, e andando via le ha detto: “non mi parlare, stupida“. Vedendola andare via, la Sorge si è lanciata in un nuovo attacco: “Ma torna a dormire, dai. Si sveglia nervosa e sclera. Capisco la menopausa, però datti una calmata, zia. (…) Ero qui e ti stavo chiamando. In una casa intera dove la gente urla, evita proprio. Evita perché non sei lucida. – e ha concluso – Torna a riposare, perché non stai tanto bene“.

LEGGI ANCHE:

Gaia Zorzi attacca Soleil Sorge: "Deve pesare le parole"/ "Ha accusato Tommaso di..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA