Soleil Sorge, lo sfogo “Ho avuto ansia da prestazione”/ Ma esce imbattuta all’Isola dei Famosi

L'isola dei famosi 2022, Soleil Sorge rompe il silenzio social sul ritorno in Honduras

Dopo essersi rivelata la protagonista indiscussa della nuova puntata de L’isola dei famosi 2022 andata in onda il 6 giugno 2022 su Canale 5, con il suo sbarco in vesti di special guest, Soleil Sorge continua a catalizzare l’attenzione mediatica, rompendo il silenzio social a margine del suo ultimo viaggio honduregno. Riattivatasi tra le Instagram stories -così come ripreso da La nuova tv- la modella italo-americana fa in particolare sapere di aver accusato una forte “ansia di prestazione” in vista della sua re-enrty al reality honduregno, occasione in cui aggiudicandosi la vittoria della prova dell’uomo vitruviano ha potuto beneficiare i naufraghi prescelti del team Soleil con una lauta ricompensa in cibo. offerta dalla produzione Mediaset. “Se non li avessi aiutati mi sarei sentita malissimo”, ha ammesso la modella, reduce dal ruolo di giudice a La pupa e il secchione 2022 e il ruolo di gieffina al Grande fratello vip 6. Poi, ha proseguito la rivelazione social, lasciando intendere che -al di là delle apparenze di amazzone forgiata dalla prima esperienza honduregna affrontata come naufraga a L’isola dei famosi (2019), in realtà ha sofferto di ansia da prestazione, sentendo forte su di sé il peso delle aspettative generali sul suo conto rispetto al suo rientro al gioco sulla sopravvivenza.

Soleil Sorge, finisce la seconda esperienza honduregna

“E’ stato pazzesco. Non ci credo di nuovo che ho vinto la prova dell’uomo vitruviano. La prova più difficile è stata buttarmi da quell’elicottero, devo dire che ero lì un po’ tentennante inizialmente“, ha quindi aggiunto la bionda Sole. Ma non è tutto. Perché poi, sempre tra le nuove Instagram stories pubbliche, parlando al suo fedele pubblico di followers Soleil Sorge ha concluso ammettendo di essere piuttosto provata per la performance fisica e mentale sostenuta con la re-entry a L’isola dei famosi: “Era tempo che non mi trovavo a dover trovare il coraggio di fare qualcosa, ed è magica la sensazione del farlo. Tutto sta nel trovare il coraggio e quando ti butti è una delle sensazioni più belle e liberanti della vita”. E ancora: “Sono così stanca che non riesco a parlare ma super happy, e non vedevo l’ora di leggervi e parlare con voi”.

Nel frattempo, in barba a chi tra i beninformati del gossip di Nuovo tv che la vedeva prossima ad un confronto con Alex Belli a L’isola dei famosi 2022, Soleil Sorge fa sapere ora su Instagram di essere di rientro in Italia dall’Honduras.

