Soleil Sorge loda Tommaso Zorzi/ “Al Gf Vip ha raccontato una storia umana”

L’edizione del Grande Fratello Vip sta per volgere al termine e i concorrenti hanno iniziato a confrontarsi tra di loro su cosa li stessi abbiano portato all’interno del reality show di casa Mediaset. Soleil Sorge e Katia Ricciarelli hanno parlottato anche dei vipponi delle scorse edizioni e l’influencer, durante la sua conversazione, ha voluto in particolare elogiare Tommaso Zorzi.

Per Soleil Sorge, il vincitore dell’edizione 2020 del Gf Vip ha portato la sua vita all’interno del reality: “Tommy era una costante d’intrattenimento. Ha dimostrato di essere un ragazzo con una cultura incredibile, era sempre a giocare, ha creato un percorso”. La ragazza ha elogiato il comportamento dell’ultimo vincitore del reality aggiungendo: “Tutto il tempo ha fatto 1000 dinamiche, ha fatto mille cose divertenti e interessanti. Era sempre al centro delle vicissitudini, anche in senso positivo. Ha raccontato una storia umana”.

Soleil Sorge elogia il percorso al Grande Fratello Vip di Tommaso Zorzi ma lui…

Lo scorso gennaio era stato Tommaso Zorzi a parlare di Soleil Sorge durante una diretta Instagram con Roberta Termali, e nell’occasione aveva confessato che, secondo lui, una personalità forte come quella di Soleil lo avrebbe messo in difficoltà a tal punto che alcuni suoi comportamenti avrebbero potuto portarlo all’espulsione.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva confessato che una delle sue più grandi fortune durante la scorsa edizione del reality era stata quella di non trovare una personalità come quella di Soleil all’interno della casa: “L’importante poi è quello, perché oltre a come sei tu l’importante è pure chi ti mettono. Se ti mettono una Soleil, che poi ho conosciuto nella vita, ma non credevo fosse così. Ci sono delle volte che ho detto che se fossi stato lì probabilmente mi avrebbero espulso”.

