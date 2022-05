Soleil Sorge, mamma Wendy all’attacco di Alex Belli/ “Smettila di dire bugie su di lei”

Grande fratello vip 6, Soleil Sorge e Alex Belli ai ferri corti: interviene Wendy Kay

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 con il triangolo amoroso condiviso al Grande fratello vip 6 con la promessa sposa di lui, Delia Duran, e ora Alex Belli e Soleil Sorge tornano a far parlare di sé. Il motivo? I due ex gieffini, in questi mesi seguiti al termine del Grande fratello vip 6, si lanciano spesso e volentieri frecciatine e gesti di acredine tra loro, con Soleil che in particolare ha smesso di seguire l’attore via social per poi dichiarare di non volere più alcun rapporto con lui e di non sentirlo né frequentarlo più in privato, e di tutta risposta il diretto interessato le dà dell’incoerente. Una pronta replica al veleno quella dell’attore -come segnala Gossip e TV- a cui ribatte ora al vetriolo la madre di Soleil Sorge, Wendy Kay.

La donna, in un intervento rilasciato via social per il popolo del web, riporta testuali dichiarazioni, stizzita: “Buongiorno, solitamente resto neutrale quando si tratta di personaggi televisivi, ma ho ascoltato blaterale Alex Belli nei confronti di mia figlia per l’ennesima volta, ora basta!”.

Wendy Kay lancia un ultimatum ad Alex Belli? Ecco cosa dichiara l’ex Pechino Express

Nell’intervento condiviso tra le Instagram stories, poi l’ex concorrente di Pechino Express aggiunge, esortando Alex Belli a non rilasciare delle non verità sul conto della figlia ed ex corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e donne: ” Vorrei che smettessi di dire bugie in quanto Soleil non lo ha mai più sentito da quando è uscita dalla Casa e non ha interesse in nessun tipo di rapporto né ora né mai con Belli e il suo seguito”.

Infine, a conclusione delle sue storie destinate ad Alex Belli, Wendy Kay sembrerebbe lanciare un ultimatum all’attore, invitandolo non troppo velatamente a non coinvolgere oltremodo la figlia Soleil Sorge nelle dinamiche legate al gossip: “Certa che le fantasie pubblicitarie finiscono qui, vi auguro una buona domenica a tutti”.

