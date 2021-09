Soleil Sorge/ “Non cerco l’amore nella casa del Grande Fratello Vip 2021, ma…”

Chi è Soleil Sorge, da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip 2021

Soleil Sorge è una concorrente ufficiale della sesta edizione del Grande Fratello Vip, al via lunedì 13 settembre, in prima serata su Canale 5. Soleil Anastasia Sorgè, conosciuta anche come Soleil Stasi, nasce nel 1994 a Los Angeles, ma ora è residente in Italia dove si è trasferita per i suoi studi universitari: Soleil, infatti, è iscritta all’università di Roma di Gestione delle imprese della Sapienza. Tuttora risiede a Roma. La sua prima apparizione in TV la si deve a Miss Italia nel 2014, dove ha partecipato come concorrente; dopodiché, ha condotto diversi programmi per alcune reti minori. Anche lei, come Sophie Codegoni, è una modella e influencer su Instagram.

Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6/ L'ex Uomini e Donne colpo di Signorini

Inoltre, anche lei è nota al pubblico per aver partecipato al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, come corteggiatrice di Luca Onestini. È entrata nell’occhio del ciclone, per aver lasciato Luca Onestini mentre lui era nella casa del Grande Fratello Vip, dopo essersi avvicinata all’ex tronista Marco Cartasegna, con cui ha avuto una breve relazione.

Soleil Sorge "Influencer mentono e vanno in giro"/ Panicucci: "Noi siamo reclusi!"

Soleil Sorge è single: nuovo amore e fidanzato nella casa del Grande Fratello Vip 2021?

Nel 2019 Soleil Sorge partecipa alla quattordicesima edizione dell’Isola dei famosi condotta da Alessia Marcuzzi per il quinto (ed ultimo) anno consecutivo. Nel programma dei naufraghi, Soleil inizia una relazione con Jeremias Rodriguez – fratello di Belen e Cecilia Rodriguez – terminata quasi dopo un anno dalla fine dello show. Nel 2020, Soleil torna in tv grazie al programma Pechino Express, insieme alla madre Wendy Kay: le due, però, sono state eliminate.

Sempre nel 2020, il settimanale Chi la fotografa in vacanza con il pilota di Moto GP Andrea Iannone, ex di Belen Rodriguez e anche amico di Jeremias Rodriguez; dopo questo avvistamento, però, non c’è stato più niente tra i due. Nel 2021, invece, c’è stato possibile vedere un certo avvicinamento con Gianmaria Antinolfi, anche lui tra i concorrente del Grande Fratello Vip 6. Nel suo video di presentazione Soleil ha detto di essere single e di non cercare l’amore dentro la casa ma… mai dire mai!

Soleil Sorge Vs Paolo Brosio/ "Ostenta la sua fede! Parla con Dio con l'altoparlante"

