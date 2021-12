Soleil Sorge “Non ho fatto l’amore con Alex Belli”/ “Fuori ho una persona che amo”

Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 2021 torna a parlare del suo rapporto con Alex Belli. La gieffina si ritrova a dover chiarire un dubbio nato proprio dopo le parole sussurrate da Delia Duran a suo marito: Alex e Soleil hanno fatto l’amore? “Non ho fatto l’amore con Alex! Semplicemente sotto le coperte accade quello che spesso fanno anche altri, chiacchieriamo!” La Sorge ha inoltre chiarito che l’amore vuole farlo solo con una persona: “Io ho una persona fuori con cui ho fatto e voglio fare ancora l’amore”, riferendosi al suo misterioso fidanzato Carlo. Soleil si è poi ulteriormente spesa sul rapporto con Alex, svelando: “Alex è una persona a cui voglio davvero bene, ma il suo modo di essere non mi è piaciuto”. E ancora: “Sono ferita come amica, ma non come donna perché tutto quello che ho fatto come donna non è stato sbagliato.”.

Poi la Sorge commenta le parole di Alex Belli e della compagna Delia Duran a Verissimo e scoppia una forte discussione. “Non comprendo la sua ferita, ma non comprendo come tu faccia andare in giro a dire queste cose “io non sono mai stata innamorata di te, forse dovreste andare a parlare del vostro matrimonio da un consulente piuttosto che starne a parlare in tv”.

