Soleil Sorge, “Non ho mai messo nessuno in cattiva luce”/ “Non sono stupida ma…”

Soleil Sorge si lamenta per il comportamento ambiguo di alcuni concorrenti della casa del Grande Fratello Vip. L’influencer ha sempre polemizzato nelle ultime settimane sull’incoerenza degli inquilini e parlando con Davide Silvestri gli ha manifestato il suo disappunto. L’attore però ha cercato di provocare Soleil cercando di estorcerle un’autocritica. Davide infatti le ha chiesto: “Tu devi pensare anche alle tue azioni. Cosa hai fatto agli altri?”. Non si è fatta attendere la reazione di Soleil che ha dato ragione a Davide: “Razionalmente hai ragione, dentro però ci resto male. Come è possibile distaccare la parte umana dal gioco”. Davide Silvestri sembra però aver apprezzato in questo percorso Soleil Sorge: “Si chiama arrivismo. Nella vita bisogna avere un sano egoismo perché altrimenti quando sei un pochino vulnerabile la gente ti mangia. Le persone vere lo sai quando le vedi? Quando ti attaccano. Non aspettarmi mai nulla. Non hai fatto vedere solo il meglio ma anche il peggio”, le ha spiegato.

Dopo aver ascoltato i consigli di Davide, Soleil Sorge ha sottolineato il fatto che nel percorso all’interno della casa non ha mai voluto screditare nessuno: “Qui dentro la mia determinazione è sempre stata su me stessa, non ho mai cercato di mettere in cattiva luce un altro. Io ho un modo diretto di dire le cose, ma lo faccio per il tuo bene non per altro. Ho fatto vedere tanti miei difetti, ma non ho mai ho cercato di buttare giù una persona. Non sono stupida, ma devo essere molto più furba”, ha spiegato.

Soleil Sorge è la rivelazione del Grande Fratello Vip?

Uno dei personaggi più discussi di questa edizione del Grande Fratello Vip è la modella e influencer italo americana Soleil Sorge che grazie alla sua avvenenza ma soprattutto al triangolo amoroso con i coniugi Delia Duran e Alex Belli ha spesso catturato l’attenzione del pubblico e non solo. Come si suol dire, “bene o male, purché se ne parli”: potrebbe infatti essere proprio questo il motto per riassumere e descrivere il suo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia. Un percorso caratterizzato da una forte “chimica artistica” e da un conseguente innamoramento reciproco e ammesso da entrambi con il Belli, da innumerevoli confronti più o meno pacati con la Duran con la quale c’è stato poi anche un sorprendente bacio molto intenso e passionale al termine della festa tribale di qualche settimana fa, una forte amicizia con la soprano Katia Ricciarelli e frequenti alti e bassi con gran parte dei coinquilini ma, in particolare, con l’ormai ex amica (così pare) Manila Nazzaro e la buona Miriana Trevisan. Con il trascorrere delle settimane, le mille peripezie del trio Sorge/Belli/Duran, tantissime nomination superate brillantemente e i continui ma sempre meno frequenti riferimenti a un ipotetico fidanzato dell’influencer, però, pare che la situazione si sia poco alla volta raffreddata e, anche grazie al sostegno del conduttore e delle due opinioniste in studio, Sonia Bruganelli in prima linea, sembra che Soleil abbia finalmente deciso di allontanarsi dall’amicizia speciale con l’attore lasciando spazio a un’ipotetica e sempre assai sospetta tregua con la modella sudamericana Delia Duran.

Durante l’ultima puntata, infatti, dopo un brevissimo riferimento ad Alex Belli di cui si è parlato solo grazie a una sua dichiarazione d’amore destinata alla moglie Delia, Soleil è stata meno protagonista del solito limitandosi a dare conforto al coinquilino Antonio, a intervenire contro Manila in difesa della Ricciarelli e a salvare Giucas Casella da un televoto lampo atto a decretare il secondo eliminato della serata. Solo al termine della puntata, poi, è arrivato un nuovo e inaspettato colpo di scena: l’influencer e l’ex ragazza di “Non è la Rai” Miriana Trevisan, infatti, hanno brindato augurandosi di riuscire a trovare, almeno in queste ultime due settimane, la tanto agognata e mai trovata sintonia. Ce la faranno?



