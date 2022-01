Soleil Sorge “Non sono fidanzata, solo un flirt”/ Lascia il suo ragazzo in diretta?

Soleil Sorge parla del suo fidanzato facendo importanti rivelazioni. Confidandosi con Jessica Selassiè nella casa del Grande Fratello Vip, l’influencer ha rivelato qualcosa in più su questa sua frequentazione: “Non sono fidanzata ma mi piace tantissimo. Vedi anelli? Vedi Promesse? Non sono fidanzata. E’ la persona che più mi ha stravolta, ma bisogna vedere cosa ne pensa”. Un flirt che però non si è ancora trasformato in un sentimento più stabile. Soleil Sorge ha infatti dichiarato di essersi frequentata per 20 giorni con questo uomo misterioso: “L’ho vissuto 20 giorni e sono stata benissimo ma non posso dire di essere fidanzata, mi sembra troppo”. Soleil teme forse che questo presunto fidanzato non l’abbia aspettata fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. A Jessica esprime la sua preoccupazione: “Bisogna vedere anche come si è comportato, cosa dice e cosa dico io”.

Sui social, Soleil è stata presa di mira e in molti hanno paragonato il suo comportamento a quello di Pamela Prati chiedendosi effettivamente se l’uomo di cui parla esista o meno nella realtà. Un utente scrive infatti: “È il ragazzo immaginario ….è così falsa e mitomane …ci crede tanto e dice solo cazzate”. Fa sorridere il fatto che Soleil debba capire come si sia comportato questo ragazzo considerando le sue frequentazioni nella casa, prima con Alex Belli e poi con Alessandro Basciano: “Ha detto che la persona fuori è importante, che vuole un futuro, che è innamorata e che ha già creato le basi ed ora invece dice che deve appena viverlo e capire?? Poi l’ idiozia più grande la frase Come si è comportato lui?? Ma se è lei che si è avvinghiata al Belli, baciato e mette il culo in faccia, per non dire in altre parti all’altro Alex”, sentenzia un utente sui social.

Soleil Sorge si è lasciata andare ad una riflessione su Gianmaria Antinolfi. “Non capisco come io possa anche solo aver baciato Gianmaria”, ha dichiarato l’influencer mentre parlava con Jessica Selassiè. Soleil Sorge si chiede cosa possa averla attratta ma non riesce a darsi una risposta: “E’ lontano da qualunque cosa che mi può attrarre in un uomo. Dalla risatina che fa, come mangia, alle risposte da cafoncello, tutto”. Una dichiarazione a cui fa seguito la reazione di Jessica che definisce Soleil una persona malefica. Soleil Sorge aggiunge: “Anche da amica non lo sopporto. Poi mi fa tenerezza e lo aiuto cercando di stargli vicino, ma poi lo guardo e… Anche umanamente ha tutto ciò che non mi ispira. A petto nudo sì, perché il fisico ce l’ha, ma basta”.

Jessica Selassiè però spezza una lancia a favore di Antinolfi e sottolinea determinate caratteristiche che possono piacere ad una donna: “È dolce, romantico. Sono caratteristiche che magari possono piacere”. Soleil Sorge ammette poi di sentirsi in colpa per aver fatto avvicinare Federica a Gianmaria: “L’ho indirizzato verso Federica, adesso mi sento in colpa per lei”, ha sentenziato



