Soleil Sorge, nuova lite con Gianmaria Antinolfi: “Cafone”/ “Sei un maleducato!”

Sembrava essere nata una tregua tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ingresso di Delia Duran e il successivo allontanamento da Alex Belli è coinciso per la Sorge ad un riavvicinamento a Gianmaria che pare però già interrotto. Oggi infatti tra i due è scoppiata una nuova lite. Tutto è accaduto quando la produzione ha chiamato tutti i concorrenti per seguire un tutorial per fare le pizze stasera.

Sophie e Gianmaria di nuovo vicini: il passato li unisce/ Rinasce la coppia al Grande Fratello Vip 2021?

Viste le immagini, Soleil, Davide e Alex si sono recati in cucina per dare subito inizio ai lavori per le pizze ma sono stati interrotti da Gianmaria che ha fatto notare loro che aveva la priorità la preparazione del pranzo da fare di lì a poco. Questo ha scatenato un battibecco tra Antinolfi e Soleil, irritata soprattutto dai modi del suo ex.

Gianmaria Antinolfi, gaffe al GF Vip/ Video: mette la mano dentro i pantaloni e...

Soleil Sorge, prima la lite con Gianmaria poi l’appello: “Chiederò di votarlo”

Soleil Sorge, infastidita dai modi di Gianmaria Antinolfi, ha quindi risposto a tono: “Non fare il cafone come al tuo solito!”, ha sbottato. “Lo fai di proposito a darmi fastidio?”, ha chiesto allora Gianmaria. Soleil gli ha quindi chiesto di ascoltarla per l’organizzazione del pranzo: “Se tu mi ascoltassi e mi lasciassi parlare, invece sei un maleducato!”, “No sei tu una maleducata!”, ha quindi replicato l’imprenditore napoletano. I toni si sono inevitabilmente alzati ed è stato Aldo Montano a cercare di placare gli animi. Successivamente, lontana da Gianmaria, Soleil ha lanciato una quasi richiesta ai suoi fan: “Tra poco inizierò a fare degli appelli in tutte le regia affinché votino Gianmaria ed esca!”

LEGGI ANCHE:

"Gianmaria dopo Sophie ci proverà con Miriana Trevisan"/ L'oracolo di Soleil Sorge ha parlato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA