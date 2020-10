Soleil Sorge, nuove accuse contro Iconize/ Fredella: “Fingere un’aggressione è reato”

Dopo l’intervento di Iconize a Live non è la D’Urso, si torna a parlare della finta aggressione a Pomeriggio 5. In studio c’è Soleil Sorge che lancia però nuove e pensanti accuse all’ex amico, dichiarando che la nuova versione data a Barbara D’Urso è nuovamente falsa. “Continua a mentire! – ha esordito la Sorge in studio – Non era una porta… Lui sta continuando a cercare di venire qui, arrampicandosi sugli specchi e cercando di passare per vittima, quando le uniche vittime sono tutti gli altri delle sue cattiverie e delle sue manipolazioni. La relazione di cui ha parlato ieri risale a 3 anni fa con un ragazzo che poi l’ha tradito nel suo letto con un’amica e comunque avevano una relazione aperta.” Così ha aggiunto: “Lui ha mischiato due relazioni diverse quando è venuto a parlare da te Barbara. La verità è ben altra!”

Soleil Sorge, nuovi dettagli sulla finta aggressione di Iconize a Pomeriggio 5

Il racconto di Soleil Sorge su Iconize e la finta aggressione è poi proseguito: “Non è stato autolesionismo, è capitato in un altro modo che lui mi ha spiegato precisamente!” Così ha spiegato: “Magari ha anche preso dei tranquillanti o bevuto, ma quella sera lui non era distrutto, anzi, era a casa mia ed era felicissimo, ci eravamo appena rivisti dopo la quarantena. Lui, dopo essere stato a casa mia, è tornato a casa sua e io il mattino dopo mi sono svegliata con questo video sui social. Lo ha fatto per strumentalizzare, come fa spessissimo.” A questo punto è intervenuto il giornalista Francesco Fredella: “Fingere un’aggressione è un reato, si toglie tempo alle forze dell’ordine, alle procure che indagano per acchiappare gente che è violenta perché lui vuole inventarsi delle cose per andare in Tv!” ha tuonato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA