Soleil Sorge “O va via lui o vado via io”, ultimatum a Gianmaria Antinolfi/ “Continua a rompermi i coglion*””

La situazione all’interno della casa del Grande Fratello Vip tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi non è migliorata, nonostante i due abbiano avuto modo di parlarsi e di chiarirsi. Questo pomeriggio l’influencer ha voluto sfogarsi con il suo coinquilino Alex Belli parlando del comportamento ostile che Gianmaria continuerebbe ad avere nei suoi confronti dicendo: “Si gira e mi fa: Fatti i fatti tuoi, io dentro la cucina tua non ti dico un caz**, fatti i fatti tuoi. Ma stai bene? A me sta veramente iniziando a dare fastidio. Non solo è entrato qui dentro e per quattro puntate il mio percorso lo sta solo sporcando, continua a rompermi i co***oni, io sono gentile e lui continua a rompermi da stamattina, giuro”.

Soleil Sorge inizia a non sopportare più questa situazione che si è creata con il suo coinquilino, nonché ex fidanzato e afferma di non poter più condividere la casa con lui: “O va via lui o me ne vado io da qua. Non sto qui a farmi trattare in questo modo”. Alex Belli, dopo questo sfogo ha suggerito all’influencer di ignorare gli atteggiamenti di Gianmaria nei suoi confronti e di proseguire il suo percorso all’interno della casa con tranquillità.

Soleil Sorge sull’orlo della disperazione al Grande Fratello Vip, lo sfogo contro Gianmaria Antinolfi

Soleil Sorge ha davvero raggiunto il limite di sopportazione nei confronti di Gianmaria Antinolfi durante questa edizione del Grande Fratello Vip e, dopo essersi sfogata, ha continuato a parlare male del ragazzo ribadendo la sua irritazione per le risposte e i toni del suo ex fidanzato nei suoi confronti: “Che sfigato. Già mi ha creato problemi, mi ha mancato di rispetto e in più ora prova a mettermi in mezzo. Ti permetti pure di rispondermi male così, ma vaffan**lo. Scollati proprio. Non ne posso più. Io continuo a cercare di essere carina e deve vedere queste cose. Meglio che sto zitta, non esiste. Resisto una, due, tre volte, ma alla terza mi rompo il caz**. Scusa il francesismo”.

Chissà se anche Gianmaria Antinolfi si sia reso conto dei toni nei confronti della ragazza e chiederà scusa o continuerà a fare finta di nulla rischiando di portare l’arrabbiatura di Soleil Sorge ad un livello ancora più alto da cui potrebbero nascere grandi litigi e discussioni all’interno della casa.



