“Soleil Sorge opinionista La Pupa e il Secchione Show”/ Annuncio al Gf Vip: a farlo…

SOLEIL SORGE, DAL GF VIP A LA PUPA E IL SECCHIONE

Per una semifinale persa, c’è una finale ancora tutta da giocare per Soleil Sorge. Così mentre attende di vivere il rush finale di questa edizione seguitissima del Grande Fratello Vip, riceverà una grande sorpresa. La notizia è nell’aria da tempo, ma solo ora si concretizza, sarà lei a essere l’opinionista della prossima edizione de La Pupa e il Secchione Show, condotta da Barbara D’Urso. I fan sono già in delirio al solo rumors. In questi mesi, infatti, su Instagram sono nate numerose fanpage, Soleil ha conquistato non solo telespettatori, ma anche numerosi followers, come dimostra il suo profilo.

Il 15 marzo partirà su Italia 1 il programma in una versione rinnovata e già caratterizzata da un bel carico di chiacchiere e gossip. Soprattutto per Soleil Sorge, che ci ha tenuti tutti incollati a seguire la casa più spiata d’Italia, con lei al centro del triangolo Alex Belli-Delia Duran. Ma chi sarà la portatrice della lieta novella?

SOLEIL SORGE “COME” TOMMASO ZORZI…

Stando ai ben informati, non solo Soleil Sorge sembra destinata ad approdare alla finale del Grande Fratello Vip 2022, ma potrebbe ricevere la notizia proprio in occasione dell’ultimo atto del reality. Potrebbe entrare addirittura Barbara D’Urso per comunicare a Soleil Sorge la sua prossima missione, ma i rumors ipotizzano anche altri nomi per la sorpresa.

Soleil Sorge tra l’altro conosce bene il mondo dei reality, non solo per l’attuale partecipare al Gf Vip, ma anche perché ha partecipato all’Isola dei Famosi. Nell’edizione del 2019 ha sfiorato la finale. Ormai Uomini e Donne per l’influencer è da considerare il vero e proprio trampolino di lancio della sua carriera, non c’è più dubbio. Dopo il GF Vip, vedremo l’ex corteggiatrice e scelta di Luca Onestini come opinionista de La Pupa e il Secchione Show. Quindi, potrebbe seguire lo stesso percorso di Tommaso Zorzi, che dopo la vittoria della precedente edizione del GF Vip divenne opinionista dell’Isola dei Famosi. Ora il salto tocca a Soleil Sorge, cui va il nostro “in bocca al lupo per tutto”.

