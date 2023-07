Soleil Sorge: Oriana Marzoli le soffia il posto in TV?/ Rivoluzione al “GFVIP party”…

Grande Fratello vip 8, Soleil Sorge sostituita al timone del GFvip party?

Soleil Sorge in tandem con Pierpaolo Pretelli potrebbero non confermarsi sulle reti Mediaset, con la prima che rischierebbe di vedersi sostituita con Oriana Marzoli. Questa é l’ipotesi che si solleva, a fronte dell’indiscrezione ripresa da fonti vicine a Mondo TV 24, secondo cui il duo di ex Grande Fratello vip 5 e ex Grande Fratello vip 6 é destinato a subire la sostituzione con un nuovo duetto di ex gieffini, uscenti dell’ultima edizione del GFvip, il Grande Fratello vip 7. Questo, per la conduzione del format parallelo del gioco del Grande Fratello vip condotto da Alfonso Signorini, il “GFVIP party”.

L’ultima edizione del GFvip party, com’é ormai risaputo, é stata condotta dal duo Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, e il format, in vista del via al Grande Fratello vip 8 in partenza a settembre 2023, potrebbe cambiare squad alla conduzione e, in particolare, vedere Soleil Sorge subire la sostituzione di Oriana Marzoli. Secondo la fonte insider dell’indiscrezione la modella italo-americana potrebbe, quindi, dover cedere il posto di conduttrice alla modella venezuelana. Quest’ultima, intanto, può dirsi l’indiscussa regina del gossip made in Italy nell’ultimo periodo, complici gli aggiornamenti web sui continui tira e molla con il fidanzato Daniele Dal Moro, conosciuto per la prima volta al Grande Fratello vip 7. Il che vedrebbe Oriana come la favorita tra le candidate, per la quota rosa, al titolo di neo conduttrice al timone del GFvip party.

Anche Pierpaolo Pretelli cede il posto, al GFvip party?

Ma non é tutto. Perché, insieme a Soleil Sorge, anche Pierpaolo Pretelli rischierebbe il posto di conduttore. Questo, perché al timone del GFvip party potrebbe subentrare al posto dell’ex Grande Fratello vip 5, l’ex concorrente uscente del Grande Fratello vip 7, Alberto De Pisis. Ipotesi non azzardata, visto il rapporto di complicità instaurato da Alberto -nel gioco della Casa più spiata d’Italia- con Oriana Marzoli.

Ma la squad del GFvip party, ufficialmente, sarà a quanto pare comunicata dal conduttore del Grande Fratello vip 8, Alfonso Signorini, entro la fine di luglio 2023. Nel frattempo, intanto, Il sussidiario.net stila le pagelle sulla line-up degli artisti di Battiti live 2023…

